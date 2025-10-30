Suscribete a
El BCE mantendrá hoy los tipos en el 2% tras una reunión de transición

Lagarde asume que los precios están subiendo más de lo esperado, pero considera que la inflación está controlada en la zona euro

Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Este miércoles se dejó ver Christine Lagarde en un mercado de Florencia (Italia), simulando estar tan atenta a los precios de los alimentos como cualquier otra ama de casa. Se encuentra allí con motivo de la reunión de dos días del Banco Central Europeo ( ... BCE), que culminará con la reunión del Consejo de Gobierno y con la decisión de mantener inalterados por cuarto mes consecutivos los tipos de interés.

