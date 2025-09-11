Suscribete a
Esperar y ver, la estrategia del BCE antes de revisar los tipos

Los analistas coinciden en que el supervisor bancario europeo optará por mantener el precio del dinero ante una inflación que se situará en el entorno del 2% en el medio plazo

Presión máxima de la banca en Europa para aligerar la regulación y competir con EE.UU.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde
La presidenta del BCE, Christine Lagarde EFE
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Centroeuropa

El euro ha logrado mantener su posición como la segunda moneda mundial más importante a través de la pandemia, a pesar de la guerra en Ucrania y de momento también a pesar de los aranceles de Trump. Y sin embargo, el ambiente en el ... consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), que vuelve a reunirse este jueves para revisar los tipos de interés, es de amenaza. La participación de la moneda común fue de casi el 20 por ciento, un valor que se ha mantenido estable desde febrero de 2022, pero la inestabilidad política en Francia y el nuevo paso de tensión entre Rusia y la OTAN, causado por la incursión de drones rusos armados en Polonia, la exponen a nuevos riesgos. Todos los analistas coinciden en que, en este contexto, el BCE optará por adoptar la estrategia de «esperar y ver», sin mover de momento los tipos, porque prevé que la inflación se sitúe en torno al 2 % a medio plazo.

