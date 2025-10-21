El BCE advierte a los bancos sobre el peligro de la exposición al dólar

Los bancos de la zona euro podrían verse presionados si la financiación en dólares, el sistema sanguíneo de los mercados financieros, se agotase o sufriera restricciones. Esa posibilidad, que hasta hace no mucho tiempo era lejana, es ahora más plausible debido a la situación geopolítica. ... Esta ha sido la advertencia formulada por el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, en medio de la preocupación generalizada por las políticas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una conferencia en Fráncfort, Lane ha recordado que, hasta ahora, los bancos de la zona euro han navegado bien en aguas agitadas, pero que aún podrían encontrarse en una situación difícil, dada su importante exposición al dólar. Los bancos europeos tienen muchas deudas en esta divisa, hasta el 28% de sus pasivos. Si el acceso a los dólares se obstruye, por ejemplo debido a decisiones políticas en Washington, las entidades no podrán pagar sus deudas a tiempo ni prestar dinero, lo que terminaría afectando también al suministro de crédito a empresas y personas.

Los temores sobre la financiación en moneda estadounidense han figurado entre las preocupaciones de los banqueros centrales europeos desde que Trump anunció la ola de aranceles comerciales y comenzó a presionar a la Reserva Federal, a principios de este año. «No se pueden descartar cambios repentinos en estas exposiciones netas y podrían limitar potencialmente los préstamos de los bancos a la economía», ha señalado Lane, que también ha subrayado que «una mayor probabilidad de tal evento de riesgo generaría presiones en ambos lados de los balances de los bancos y potencialmente una presión a la baja en las exposiciones en el balance, como los préstamos a la economía real».

Los bancos europeos suelen pedir prestados dólares a bancos estadounidenses y otras instituciones financieras y esta forma de financiación es ahora menos fiable en una situación de crisis que los depósitos, que tienden a moverse más lentamente. Los supervisores del BCE alertan ya abiertamente a los bancos que vigilen sus exposiciones al dólar y reduzcan cualquier descalce entre sus activos, como préstamos, y pasivos, el propio endeudamiento de cada banco. El peligro es de tal magnitud que los banqueros centrales de fuera de Estados Unidos incluso coquetean con la idea de agrupar sus reservas de dólares para respaldar a los bancos en caso de que la Fed retire sus líneas de swap de emergencia. Pero tal cooperación, además de ser políticamente muy complicada, no resultaría suficiente, dado el tamaño multimillonario del mercado internacional de préstamos denominados en la moneda estadounidense.

Lane ha descrito que los bancos de la zona euro han acumulado sus colchones de efectivo en dólares estadounidenses y su índice de cobertura de liquidez, o LCR, ha aumentado desde alrededor del 85% a finales de 2021 hasta muy por encima del 110% en la actualidad. Un índice superior al 100% indica que un banco tiene suficientes activos de alta calidad y fáciles de vender para cubrir las salidas netas totales de efectivo durante un período de estrés de 30 días, lo que aporta cierta tranquilidad y les ha permitido resistir la presión durante los últimos giros del mercado en abril, cuando los bonos del Tesoro de Estados Unidos se vendieron al mismo tiempo que el dólar se debilitaba, privando así a los bancos de su cobertura habitual contra cualquier pérdida.

El sistema financiero se debilita por los aranceles

«Dado que el sistema bancario de la zona del euro ha avanzado en el aumento de sus LCR en dólares en los últimos años... no experimentó tensiones de liquidez considerables incluso en el punto álgido de la volatilidad del tipo de cambio a principios de abril, aunque el episodio puede haber alterado el álgebra de la gestión de liquidez durante el resto del año», ha explicado Lane.

La atención se centra ahora en las líneas swap. En un intento por evitar una contracción del dólar, la Reserva Federal ha mantenido líneas de swap con otros bancos centrales desde la última crisis financiera. Estas facilidades esencialmente permiten a los prestamistas comerciales fuera de los EE.UU. pedir prestados dólares a sus propios bancos centrales cuando no pueden obtenerlos en el mercado. Las presiones de Trump sobre la Reserva Federal podrían, sin embargo, terminar con la efectividad de ese mecanismo.

Christine Lagarde, presidenta del BCE, ha abordado el tema recientemente en un contexto más amplio: la fragmentación económica mundial. Lagarde ha señalado que los riesgos geopolíticos y comerciales están debilitando la estabilidad del sistema financiero, lo que podría afectar a la hegemonía del dólar y del euro como monedas de referencia, y calcula que la fragmentación de la economía mundial se traducirá en una mayor inflación, una menor actividad económica, una caída del comercio internacional y en una posible amenaza para la hegemonía del dólar y el euro como divisas de referencia. Estos comentarios han generado incertidumbre en los mercados de divisas, como reconoce Eren Sengezer, analista de FXStreet. Los compradores de euros muestran dudas y las advertencias sobre el dólar afectan también a la confianza en la moneda europea.