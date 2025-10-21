Suscribete a
ABC Premium

El BCE advierte a los bancos sobre el peligro de la exposición al dólar

Las entidades de la zona euro podrían verse presionadas si la financiación en divisas de EE.UU. sufriera restricciones, asegura el economista jefe del supervisor europeo

El oro supera los 4.000 dólares la onza por primera vez en la historia aupado por el cierre del Gobierno en EE.UU.

La sede del BCE en Fráncfort
La sede del BCE en Fráncfort ABC
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Centroeuropa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los bancos de la zona euro podrían verse presionados si la financiación en dólares, el sistema sanguíneo de los mercados financieros, se agotase o sufriera restricciones. Esa posibilidad, que hasta hace no mucho tiempo era lejana, es ahora más plausible debido a la situación geopolítica. ... Esta ha sido la advertencia formulada por el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, en medio de la preocupación generalizada por las políticas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app