El BBVA retira su recurso ante el Tribunal Supremo por las condiciones del Gobierno a la opa del Sabadell

La entidad insiste en que su desistimiento al proceso no cambia el convencimiento del banco a la legalidad de la actuación

Sede del BBVA en Madrid
Sede del BBVA en Madrid ABC
Antonio Ramírez Cerezo

BBVA retira el recurso presentado ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno por su injerencia en la opa del Sabadell, según han confirmado fuentes oficiales de la entidad financiera a este periódico. El banco enmarca su desistimiento «dado que el objeto principal del mismo era ... anular la condición del Consejo de Ministros, que ha perdido su vigencia al no haber prosperado la OPA», explican.

