Suscribete a
ABC Premium

BBVA se enfocará en el crecimiento interno, pero sin cerrarse opciones

El banco quiere finiquitar cuanto antes este capítulo y lanza guiños con la remuneración a sus accionistas

El presidente y el CEO no se plantean dimitir tras fracasar la opa al Sabadell y se sienten respaldados por el consejo

Diecisiete meses de la opa de BBVA sobre el Sabadell con la política como protagonista

La Comisión Europea mantiene abierto el expediente contra el Gobierno por su injerencia en la opa

El presidente de BBVA, Carlos Torres
El presidente de BBVA, Carlos Torres EFE
Daniel Caballero

Daniel Caballero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

BBVA quiere cerrar cuanto antes el capítulo del fracaso de la opa sobre Banco Sabadell. Un revés que nadie se esperaba en la entidad vasca ya que contaban con lograr al menos el 30% del accionariado de la catalana pero que, a priori, no ... generará un terremoto en el banco dirigido por Carlos Torres. La intención del BBVA pasa por enfocarse en ganar escala. La prioridad siempre es y será el crecimiento orgánico, es decir, el interno, pero lo cierto es que las puertas están abiertas a otras opciones si surgen oportunidades, según fuentes del sector.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app