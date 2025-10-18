BBVA se enfocará en el crecimiento interno, pero sin cerrarse opciones

BBVA quiere cerrar cuanto antes el capítulo del fracaso de la opa sobre Banco Sabadell. Un revés que nadie se esperaba en la entidad vasca ya que contaban con lograr al menos el 30% del accionariado de la catalana pero que, a priori, no ... generará un terremoto en el banco dirigido por Carlos Torres. La intención del BBVA pasa por enfocarse en ganar escala. La prioridad siempre es y será el crecimiento orgánico, es decir, el interno, pero lo cierto es que las puertas están abiertas a otras opciones si surgen oportunidades, según fuentes del sector.

El consejero delegado, Onur Genç, señaló ayer que su foco es el «crecimiento orgánico», según contestó a los medios preguntado sobre las opciones estratégicas que tienen. Esta es una frase muy habitual en el sector financiero ya que ningún banco reconoce abiertamente que mira fusiones y adquisiciones. En estos casos, se vislumbra más por lo que se deja en el aire que por lo que se dice, según fuentes financieras. Se refieren a que sí, es cierto que BBVA tiene foco en el crecimiento interno, pero que eso no supone cerrar los ojos al mercado.

El banco vasco busca desde ya recuperar la senda del crecimiento y se muestra orgulloso de su exposición a mercados emergentes como México o Turquía, algo que ha criticado en múltiples ocasiones el Sabadell para defender su proyecto en solitario. Sin embargo, esa senda de crecimiento tiene matices y no es tan sencilla. Ocurre igual en el Banco Santander, que siempre defiende que quiere ganar escala de manera interna, pero luego la realidad es que nunca pierde el ojo a las operaciones, como demostró con la venta de su filial polaca y la posterior compra de TSB al Sabadell en Reino Unido.

Eso tiene que ver con lo que se llama la jerarquía de asignación de capital, que es la base que sigue el banco para gastar sus excesos de capital. En BBVA, en el periodo 2025-2028 prevén disponer de 49.000 millones de capital. De ello, unos 13.000 millones (30%) se dedicarán a «inversión en crecimiento» y otros 36.000 millones (70%) a remuneración al accionista.

En el caso del banco vasco, su jerarquía de capital es clara. Primero va el crecimiento orgánico, que es a lo que se refiere Onur Genç; después la remuneración al accionista vía recompras de acciones; y después las operaciones corporativas. En eso mismo insistió el consejero delegado hace un mes cuando fue preguntado por analistas en una conferencia organizada por Barclays. «En primer lugar, preferimos el crecimiento orgánico, porque este genera valor de franquicia. Se garantiza la estabilidad y la consistencia a largo plazo de la rentabilidad», dijo. En segundo lugar mencionó las recompras y en tercer lugar las operaciones «si tienen sentido estratégico»; sobre fusiones y adquisiciones especialmente destacó la «consolidación nacional». Además, el banco lleva año y medio machacando el mensaje de que los bancos en Europa deben ganar escala sí o sí, y dentro de esa afirmación entran tanto el crecimiento orgánico como el inorgánico.

Sin embargo, todo ello no quiere decir que vayan a iniciar nuevas operaciones a corto plazo. Esa jerarquía de capital es una guía y el foco lo tienen en el crecimiento interno, además de tratar de convencer a sus accionistas de que hay futuro más allá del Sabadell. Es por ello que el banco, tras conocerse el resultado de la opa, se lanzó a comunicar que aceleraba la retribución al accionista. «BBVA retoma de manera inmediata su plan de retribución al accionista: el 31 de octubre iniciará la recompra de acciones pendiente de cerca de 1.000 millones de euros; el 7 de noviembre pagará el mayor dividendo a cuenta de su historia (0,32 euros por acción), por un total de aproximadamente 1.800 millones de euros; y, en cuanto reciba la aprobación del Banco Central Europeo (BCE), pondrá en marcha una significativa recompra de acciones adicional», destacó minutos después de hacerse público el fracaso de la opa. Asimismo, los altos ejecutivos del banco insistieron ayer en su compromiso con el plan estratégico que presentaron hace escasos meses en plena opa, con el objetivo de una rentabilidad del 22%.

Puestos ejecutivos

Pese al rechazo a la opa, la hoja de ruta del BBVA sin el Sabadell la seguirá implementando la dupla Carlos Torres (presidente) y Onur Genç (CEO), ya que ninguno ha pensado dimitir tras no haber cumplido con lo que esperaban. «No me planteo dimitir. Mi continuidad no dependía para nada del resultado», dijo Torres, haciendo eso extensible también a su número dos.

Las claves Crecimiento El foco prioritario del BBVA estará en el crecimiento orgánico en los países en los que ya está presente. El CEO, asimismo, se mostró orgulloso de su exposición a países emergentes como México y Turquía, algo que criticaba con insistencia el Sabadell. Las opciones BBVA tiene una jerarquía para dedicar su capital, su dinero. En primer lugar, crecimiento interno; en segundo lugar, recompras de acciones; en tercer lugar, las fusiones y adquisiciones, siempre que tengan sentido estratégico. Fuentes del sector señalan que el banco vasco no va a cerrar los ojos si surgen oportunidades. Remuneración Tras el rechazo a la opa, el BBVA comunicó rápidamente al mercado que «retoma de manera inmediata su plan de retribución al accionista: el 31 de octubre iniciará la recompra de acciones pendiente de cerca de 1.000 millones de euros; el 7 de noviembre pagará el mayor dividendo a cuenta de su historia (0,32 euros por acción), por un total de aproximadamente 1.800 millones de euros; y pondrá en marcha una significativa recompra de acciones adicional».

«Mi trabajo es intentar aquellas cosas en las que creemos. El consejo ha tomado las decisiones de la opa de manera unánime. Nuestra labor, la del consejo y la mía como presidente y la de Onur Genç como CEO, es intentar aquellas cosas que tienen sentido. Creemos que es una operación que hubiera sido fantástica. Es una oportunidad perdida para todos pero no es una razón para dimitir», explicó, para añadir que se siente «plenamente respaldado por el consejo y la junta general de accionistas, y Onur Genç también».

Asimismo, Torres destacó que esto es «una oportunidad perdida para todos, para los accionistas, clientes, territorios, para España, para Europa». Y llamó la atención la escasa autocrítica que hizo de cómo han desarrollado la opa sobre el Sabadell; en este caso, indicó que ya habrá tiempo para aprendizajes, y lo que quiso dejar claro es que ahora toca cerrar este capítulo y mirar hacia el «futuro» sin lamentarse por el pasado.

Cambios normativos

Más en términos generales, Carlos Torres también indicó que piensa que se deberían replantear varios aspectos de diferentes leyes para evitar ambigüedades y situaciones indeseadas.

En concreto, el presidente del BBVA ha mencionado que «la ley de opas necesita un refresco» en el sentido de que deberían reformularse y aclararse ciertos artículos de la normativa. También ha mencionado que debería reformularse el tratamiento de los llamados fondos pasivos para equiparar la legislación a otros países.

Además, ha reclamado que habría que adaptar la ley de entidades de crédito a la directiva CRD VI, un normativa europea que, como informó ABC, forzará al Gobierno de Pedro Sánchez a tener que reformular quién tiene la potestad de autorizar las fusiones bancarias en España.

Actualmente es el Ejecutivo central el que tiene la potestad de autorizar o vetar fusiones bancarias y esa directiva lo que busca es quitarle ese poder a los Estados miembros para dárselo al supervisor bancario, ya sea en este caso Banco de España o Banco Central Europeo. La Moncloa, por su parte, se encuentra trabajando ya en cómo transponer esta directiva, teniendo en cuenta ese punto tan espinoso de la legislación.