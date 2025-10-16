Suscribete a
BBVA se dispara en la bolsa estadounidense tras fracasar la OPA sobre Sabadell

El bróker XTB explica que se abre una posibilidad «muy atractiva» para el accionista del banco

BBVA fracasa en su opa sobre el Banco Sabadell con una aceptación de solo el 25,33%

Sede del banco BBVA.
Sede del banco BBVA. afp

EP

BBVA se impulsaba en torno a un 7% en la bolsa estadounidense después de conocerse que su OPA sobre Sabadell ha fracasado al obtener solo un 25,47% de aceptación de los derechos de voto de la entidad catalana.

BBVA, que ha llegado a ... subir un 9% en Wall Street, no cotiza directamente en el mercado estadounidense, sino que lo hace a través de los ADR (American Depositary Receipt), certificados negociables estadounidenses que representan la propiedad de acciones de una sociedad constituida fuera de EE.UU.

