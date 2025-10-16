Suscribete a
BBVA culpa al Sabadell de haber influido en el resultado al «confundir» a los accionistas con la segunda opa

El banco reconoce que la aceptación no ha sido la esperada y tratan ya de mirar al «futuro»

BBVA fracasa en su opa sobre el Banco Sabadell con una aceptación de solo el 25,33%

BBVA ha fracasado en su opa sobre Banco Sabadell. El rechazo ha sido rotundo al haber logrado una aceptación por debajo del 26%. Pero el banco vasco cree que el resultado no tiene que ver solo con no haber convencido a los accionistas, ... sino también con que los altos ejecutivos de la entidad catalana han «confundido» a los accionistas con sus pronunciamientos sobre la hipotética segunda opa, que finalmente no se producirá.

