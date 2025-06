BBVA cree asumible seguir con la opa sobre Banco Sabadell, a la espera de la decisión del consejo

Aunque la decisión tendrá que adoptarla el consejo de administración de la entidad, con su presidente, Carlos Torres, y el CEO, Onur Genç, a la cabeza, en el BBVA gana fuerza la idea de que el veto del Gobierno a la fusión ... con Banco Sabadell durante al menos tres años no sería un impedimento insalvable para la opa. Consideran que esa condición, con lo que trae aparejado, sería asumible para el banco vasco, según fuentes financieras.

Entre altos ejecutivos de la entidad, según las fuentes consultadas, está la creencia de que hay base para continuar con la operación por dos razones. En primer lugar, el escenario de que el Gobierno prohibiera la fusión era algo ya contemplado en la entidad financiera hasta el punto de que pensaban en poder esperar a un nuevo gobierno para ejecutar la fusión. Lo que no se esperaba es que fuera en este momento en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez impusiera el veto a la unión posterior a la opa, ni que se extendiera durante al menos tres años.

En segundo lugar, entre las razones para creer que pueden asumir la intervención del Gobierno están los cálculos de las sinergias. Según ha comunicado siempre BBVA, el valor estimado de las sinergias asociadas a la fusión de ambas entidades asciende a 850 millones de euros.

De esta cantidad, 750 millones son de costes operativos, dentro de los que entran 450 millones por tecnología principalmente y otros 300 millones por ahorros de personal. Los otros 100 millones son de ahorro de costes de financiación. Y el banco vasco siempre ha insistido, y así lo refleja en su propia web informativa sobre la opa, que «incluso sin fusión, la operación sigue siendo atractiva pues se conseguirían la mayoría de las sinergias».

Algunos analistas apuntan a que BBVA tendrá que reducir mucho los cálculos por el veto gubernamental a la fusión posterior a la opa. En el banco nunca han estado en esa tesis de que se esfumarían las sinergias, al menos hasta ahora.

Según fuentes financieras, los ahorros de personal quizás serían los más peliagudos de conseguir ya que, aunque no tienen prohibido despedir, lo cierto es que sin fusión no sería necesario acometer un ERE masivo. En cualquier caso, recuerdan que hay fórmulas para adelgazar la plantilla que no suponen un expediente de empleo y que permitirían aquí obtener ahorros. En el caso de los ahorros por tecnología, las fuentes apuntan a que aunque no integraran las plataformas, sí podrían romper los acuerdos que tiene el Sabadell y pasar todo a ser prestado como un servicio por BBVA.

Sí que existen en el mercado ciertas dudas sobre un punto en concreto de la intervención del Gobierno. En el acuerdo del Consejo de Ministros se establece que ambas entidades tendrán que contar con personalidad jurídica y patrimonio separados, pero además cada una debería tener su propia «autonomía».

El problema aquí radicaría en hasta qué punto BBVA debería dotar de «autonomía» a Banco Sabadell, ya que es algo que no está bien especificado. Se deberían establecer salvaguardas para que, pese a que ambos bancos estén bajo control efectivo de los vascos, la entidad catalana tomara decisiones de negocio y comerciales independientes. Fuentes financieras recalcan que dentro de BBVA ya existe una autonomía en las estrategias de negocio en cada gran filial con la que cuentan, y ponen de ejemplo a Turquía, con una autonomía de decisión notable para el día a día.

El consejo decidirá

La decisión final sobre si seguir o no con la opa recaerá en todo caso sobre el consejo de administración. El mercado espera que se convoque pronto para adoptar una decisión que aclare el futuro de esta operación que lleva en marcha desde mayo de 2024.

BBVA, a través de su presidente Carlos Torres, se ha encargado de dejar abiertas todas las opciones de cara a ese cónclave. Como confirmó la propia entidad ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco se encuentra evaluando si las condiciones del Gobierno le permiten seguir adelante o, por el contrario, sería mejor desistir.

Paralelamente, en las últimas semanas Torres también ha advertido al Ejecutivo de que tienen la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo para impugnar la intervención al entender que la ley no habilita a endurecer las condiciones. Eso, con todo, podría retrasar aún más la opa.