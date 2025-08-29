Suscribete a
BBVA, ante la recta final de la opa, ajusta la oferta al Sabadell por otro dividendo

El banco presidido por Carlos Torres perfila el folleto tras 15 meses de cambios, como la intervención del Gobierno, que han trastocado el rumbo de la operación

BBVA continúa con la opa sobre el Sabadell pese a la venta de TSB y el macrodividendo

José María Camarero

