ESPECIAL FIRA BCN

Barcelona muestra la nueva era de las piscinas como entornos de confort, paisaje y encuentro

La feria que se celebrará del 17 al 20 de noviembre refuerza su liderazgo europeo al crecer un 22% en superficie, reunir a más de 400 expositores de 30 países y doblar su apuesta por el 'outdoor' y la sostenibilidad

Una de las grandes tendencias del sector es la de convertir las piscinas en instalaciones multifuncionales
La piscina ya no es un elemento aislado, sino el corazón de un entorno que combina confort, paisaje y funcionalidad. La tendencia apunta a convertir la piscina en una instalación multifuncional donde la tecnología se pone al servicio del deporte, la salud y el ... ocio para ofrecer experiencias personalizadas que combinan confort y rendimiento. Una nueva mirada que revaloriza las piscinas como espacios de encuentro, salud, educación y cohesión comunitaria. Esta transformación de la experiencia acuática, de bienestar y del diseño de exteriores se exhibirá en Barcelona del 17 al 20 de noviembre en el salón organizado por Fira de Barcelona con el apoyo del sector.

