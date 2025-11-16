ESPECIAL FIRA BCN
Barcelona muestra la nueva era de las piscinas como entornos de confort, paisaje y encuentro
La feria que se celebrará del 17 al 20 de noviembre refuerza su liderazgo europeo al crecer un 22% en superficie, reunir a más de 400 expositores de 30 países y doblar su apuesta por el 'outdoor' y la sostenibilidad
La piscina ya no es un elemento aislado, sino el corazón de un entorno que combina confort, paisaje y funcionalidad. La tendencia apunta a convertir la piscina en una instalación multifuncional donde la tecnología se pone al servicio del deporte, la salud y el ... ocio para ofrecer experiencias personalizadas que combinan confort y rendimiento. Una nueva mirada que revaloriza las piscinas como espacios de encuentro, salud, educación y cohesión comunitaria. Esta transformación de la experiencia acuática, de bienestar y del diseño de exteriores se exhibirá en Barcelona del 17 al 20 de noviembre en el salón organizado por Fira de Barcelona con el apoyo del sector.
Piscina Barcelona 2025 crece con fuerza y revalida su liderazgo europeo en la que será su mayor edición en casi dos décadas, al reunir a más de 400 expositores de 30 países cuya oferta será en un 70% internacional para exhibir las soluciones más avanzadas en tecnología, sostenibilidad y experiencia de usuario para piscinas y espacios 'wellness'. En el salón también se suma el sector 'outdoor' como nuevo eje con propuestas para la decoración de exteriores y un programa de más de 30 actividades sobre digitalización, eficiencia, regulación y oportunidades de negocio.
Con un 22% más de superficie que en su anterior edición, la cita será la más grande e internacional. El evento se celebrará en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona y reunirá expositores de todo el mundo, con una destacada participación de España, China, Francia, Turquía, Italia, Países Bajos, EE.UU., Reino Unido, Portugal, República Checa, Alemania y Bélgica, los países que más expositores aportan.
El presidente del comité organizador y presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, asegura que la feria «refleja la extraordinaria vitalidad de un sector que combina innovación, sostenibilidad y bienestar para transformar la manera en que disfrutamos el agua». Esta edición, añade, «será un punto de inflexión para la industria, al reunir a los principales actores internacionales y mostrar cómo la tecnología, el diseño y la gestión eficiente pueden crear espacios acuáticos más inteligentes, sostenibles y conectados con las personas».
Junto a las soluciones tecnológicas, el salón reunirá una amplia oferta en vasos de piscina prefabricados, construcción y revestimientos, tratamiento físico y químico del agua, iluminación, cubiertas y equipos de seguridad, así como software de diseño y gestión, sistemas de depuración, equipos de control y medición, y una completa gama de accesorios y componentes que reflejan la evolución sostenible del sector .
El sector outdoor se suma como eje de Piscina Barcelona 2025, reflejando el vínculo entre el diseño de espacios exteriores y el universo piscina y wellness. En este ámbito, se verá una completa oferta de mobiliario contract, cocinas y barbacoas de exterior, chimeneas, iluminación, pavimentos, sistemas de protección solar y soluciones de paisajismo y decoración. El espacio central que visibilizará esta conexión será el showroom Outdoor & Wellness Experience, que recreará un centro de bienestar en un jardín mediterráneo, combinando piscina, spa, saunas, cabinas de tratamiento y una zona exterior completamente amueblada y equipada.
Liderazgo español
España cuenta con más de 1,3 millones de piscinas, lo que la sitúa como el segundo país de Europa con mayor número, solo por detrás de Francia, además de ser el cuarto del mundo, con un 7% del parque global. El sector español creció un 5,2% en el primer semestre de 2025 gracias a la construcción de 24.000 nuevas piscinas en ese periodo, además de 22.000 proyectos de renovación. Una actividad que empuja a un cierre del ejercicio que superará los 1.600 millones de facturación, con la estimación de que aumente el parque de piscinas español en 40.000 unidades a finales de año, según la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (Asofap). El sector cuenta con más de 2.000 empresas que generan más de 70.000 empleos directos e indirectos.
