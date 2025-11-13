Suscribete a
Banco Sabadell exhibe resultados récord de 1.390 millones tras repeler la opa de BBVA
Escucha las noticias de este jueves 13 de noviembre

Banco Sabadell exhibe un beneficio récord de 1.390 millones tras repeler la opa de BBVA

La entidad reafirma sus objetivos financieros y pone en valor la retribución al accionista de 6.450 millones en el trienio 2025-2027

Alivio en la empresa catalana tras el fracaso de la opa: «Necesitamos un banco que nos conozca»

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu (i), y el consejero delegado, César González-Bueno
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu (i), y el consejero delegado, César González-Bueno EFE
Daniel Caballero

Daniel Caballero

Tras haber logrado el fracaso de la larguísima opa hostil de BBVA, el Banco Sabadell exhibe su fortaleza en solitario con un resultado récord de 1.390 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, un beneficio que supone un ... 7,3% más en interanual. La entidad destaca que este aumento «es fruto del fuerte impulso comercial, con crecimiento de los volúmenes de crédito (8,1% interanual exTSB) y de los recursos de clientes (que exTSB suben un 15,4% en fuera de balance, y un 5% en balance), así como de la reducción de las dotaciones a provisiones (-29,3% exTSB) por el mejor perfil crediticio de la entidad».

