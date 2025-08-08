Suscribete a
El Banco Mundial ratifica una condena a España de 97 millones por los recortes a las renovables

El Ciadi señala que nuestro país no ha acreditado ningún motivo para anular el laudo en cuestión

España pierde un nuevo laudo por las renovables y deberá pagar 39 millones

Un parque eólico en Galicia
Un parque eólico en Galicia
Daniel Caballero

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, ratifica una condena a España de unos 97 millones de euros por los recortes a las primas de las renovables. Un pronunciamiento más en contra ... de nuestro país, en este caso a favor de Eurus Energy Holdings Corporation, una empresa japonesa vinculada al grupo Toyota.

