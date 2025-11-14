Suscribete a
La banca reabre el grifo del crédito promotor 16 años después de la gran crisis

Estos préstamos crecen hasta los 73.276 millones animados por el alza de los proyectos de vivienda nueva

La financiación vuelve a fluir tras pasar de una morosidad de 85.000 millones en 2012 a solo 1.430 millones en 2025

El Banco de España no ve una burbuja inmobiliaria y enfría los posibles límites a las hipotecas

Edificios de viviendas en construcción en un barrio de Córdoba. ABC
Daniel Caballero

Las grúas vuelven a ser una parte importante del paisaje español, especialmente en las grandes ciudades. Nada que ver con los años del ladrillo en la década de los 2000 pero las cifras ya muestran que la construcción de vivienda es una tendencia al alza. ... Y para ello es fundamental que el crédito bancario vuelva a fluir hacia los promotores para que puedan levantar esos edificios que en los últimos 16 años se contaban a cuentagotas.

