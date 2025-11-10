La banca enfila la recta decisiva en una sólida carrera de fondo

Europa vive una nueva fase económica en la que el sector financiero se sitúa en el centro de la transformación. Los tipos de interés, la presión regulatoria y la transición ecológica dibujan un entorno tan exigente como lleno de oportunidades. La banca encara una década ... decisiva en la que deberá redefinir su modelo operativo, integrar la sostenibilidad en su negocio y aprovechar la tecnología para fortalecer la confianza del cliente. España parte con ventaja gracias a su solvencia, su nivel de digitalización y la madurez del sistema, aunque los desafíos pendientes exigen rapidez y visión a largo plazo.

Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), ha insistido en que la digitalización es ya un motor de innovación y progreso que sitúa a la banca española entre los líderes europeos. En la última década, las entidades han duplicado su inversión en tecnología y seguridad, y más de tres de cada cuatro ciudadanos operan a diario en canales digitales. Casos como Bizum demuestran la capacidad del sistema financiero para innovar y colaborar, aunque Kindelán advierte de un riesgo claro: «mantener la competitividad sin perder la confianza del cliente, el mayor activo de la banca». Tras ese liderazgo, el sector necesita ganar agilidad para adaptarse a un entorno en constante movimiento.

Francisco Joaquín Cortés, profesor en la Universidad Alfonso X el Sabio, considera que la transformación digital y la transición ecológica están impulsando un «cambio estructural que obliga a repensar los modelos operativos. Tecnologías como el blockchain, la IA o el big data están modificando la relación con el cliente y la gestión del riesgo». La irrupción de fintech y grandes tecnológicas ha abierto un ecosistema donde regulación, ciberseguridad e inclusión se consolidan como pilares de una transición sostenible y competitiva. La modernización no solo afecta a la estructura interna de la banca, sino también a su forma de competir a escala global.

Óscar Bañó, Business & Technology Strategist de T-Systems Iberia, observa que España encara esta etapa con ventaja «en digitalización y ciberseguridad, aunque la carrera mundial se acelera». Neobancos y fintech están redefiniendo la experiencia del usuario mediante superapps y servicios inmediatos, donde la inmediatez del pago y el valor contextual de la información se convierten en nuevas métricas de servicio. Las entidades tradicionales, sostiene, «deben reinventarse para seguir siendo relevantes. La diferencia entre competir y liderar dependerá de la capacidad de anticiparse y aprovechar el valor del dato en tiempo real».

La frontera entre finanzas, tecnología y servicios digitales se difumina. En ese terreno híbrido, la cooperación entre bancos, startups y proveedores tecnológicos se ha vuelto un factor estratégico, tan importante como la solvencia o la rentabilidad.

Evolución cultural

En el ámbito regulatorio, la IA generativa, la tokenización y las normas europeas –Dora y Mica– están redefiniendo la arquitectura financiera. Laura Baselga, profesora de finanzas en Deusto Business School, explica que «Dora refuerza la ciberresiliencia y Mica aporta seguridad jurídica a los criptoactivos». El cambio no es solo técnico: también exige una evolución cultural que prepare a las entidades para trabajar en entornos abiertos y colaborativos. En esos espacios, la transparencia y la protección del usuario se convierten en el auténtico cimiento de la confianza.

Mario Aguilar, vicepresidente de banca y seguros en Capgemini España, ve en la adopción tecnológica una transformación profunda. La digitalización no es un destino, dice, «sino un proceso continuo que atraviesa toda la cadena de valor. La expansión del cloud, los pagos instantáneos o la automatización avanzada han impulsado una banca más eficiente e interconectada». Además, «las arquitecturas modulares basadas en APIs abiertas permiten crear nuevos servicios sin fricciones y acercan a las pymes herramientas antes reservadas a grandes corporaciones». El avance tecnológico no solo reduce costes: libera recursos para una atención más cercana y personalizada, clave para fidelizar a un cliente cada vez más exigente y digital.

Esa revolución digital también redefine el vínculo entre finanzas y sociedad. Daniel Fuster López, socio responsable de servicios financieros en NTT DATA, considera que el futuro del sector pasa por ser sostenible y centrado en las personas. La educación financiera y la inclusión digital se han convertido en pilares de una economía equilibrada. La tecnología, subraya, debe empoderar al cliente, no distanciarlo, y su valor está en simplificar procesos y acercar la banca al ciudadano. El propósito social, añade, «es hoy tan relevante como la rentabilidad, y la próxima ola de innovación se medirá por su capacidad para reducir brechas de conocimiento, crédito y participación».

Mariano Lasarte, socio del sector financiero de KPMG, advierte que «Europa corre el riesgo de perder relevancia si no adapta su regulación al ritmo de la innovación. El exceso de burocracia, sostiene, resta agilidad frente a otros mercados». Un marco que acompañe el progreso con normas simples y proporcionales devolvería dinamismo al sistema financiero. Para él, «reforzar la cooperación entre instituciones y supervisores es clave para equilibrar control y experimentación sin frenar el desarrollo del sector».

La sostenibilidad se afianza como un verdadero motor de valor. Pablo Vañó, también socio de financial services en KPMG, considera que «integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza permite anticipar riesgos y orientar capital hacia proyectos coherentes con la transición ecológica». Esa visión está transformando la relación entre banca, inversores y clientes, «situando la confianza y el largo plazo en el centro de la estrategia. Convertir la sostenibilidad en una palanca real de crecimiento distinguirá a las entidades que evolucionen de las que se queden atrás».

En el ámbito cultural, Miguel Ángel Barrio, del IEB, cree que la transformación tecnológica solo alcanzará su verdadero potencial si se acompaña de un cambio de mentalidad. No basta con renovar sistemas o reforzar la resiliencia: hace falta liderazgo, formación y una visión compartida. Más allá de las herramientas, lo esencial está en las personas y en su capacidad para adaptar la innovación a los valores y objetivos de cada organización. También subraya la necesidad de proteger los sistemas frente a fraudes e incidentes digitales, un aspecto crítico en la nueva banca abierta.

Cortés, de la Universidad Alfonso X el Sabio, coincide en que los desafíos del sistema financiero «ya no son coyunturales, sino estructurales». La velocidad del cambio obliga «a repensar la gestión del riesgo, la toma de decisiones y el desarrollo del talento». El aprendizaje continuo y la flexibilidad marcarán la frontera entre las entidades que lideren la próxima década y las que se queden atrás. A nivel internacional, «la competencia se ha vuelto más intensa». Bañó apunta que la digitalización ha borrado las fronteras y que los usuarios comparan la banca con cualquier otro servicio digital. Lasarte, de KPMG, advierte además de que «Europa no puede permitirse avanzar al ritmo lento que marca la burocracia». Ambos coinciden en la urgencia de consolidar un mercado financiero europeo más ágil, capaz de atraer inversión y sostener la innovación al ritmo de las potencias tecnológicas.

La relación con el cliente se ha convertido en el verdadero terreno de la competitividad. En Capgemini lo resumen sin rodeos: «Anticipar necesidades y ofrecer una atención fluida y segura marcará la diferencia». Aguilar explica que la confianza se construye con la experiencia cotidiana –pagos seguros, procesos simples, comunicación transparente–, mientras Bañó destaca la importancia de mantener empatía y coherencia en cada interacción. Innovar sin perder la dimensión humana es, para ambos, la esencia de la banca del futuro.

Fuster, desde NTT DATA, coincide en que la tecnología debe acercar la banca al ciudadano y no alejarla. La educación financiera y la inclusión digital son, insiste, pilares de una economía más participativa. El éxito del sector no dependerá de la sofisticación técnica, sino de su capacidad para reducir brechas de acceso y garantizar que nadie quede al margen de la nueva economía.

Un pilar de estabilidad para canalizar el cambio

El sector asegurador atraviesa una etapa decisiva marcada por la digitalización, el cambio climático y la evolución del ahorro. En el último Encuentro Asegurador organizado por Deloitte, ABC y Mapfre, Mirenchu del Valle Schaan, presidenta de Unespa, situó al seguro como un pilar esencial de la estabilidad económica europea. Subrayó que las aseguradoras gestionan más de quince billones de euros en activos y desempeñan un papel clave a la hora de canalizar inversión hacia la transición verde y la resiliencia económica.

Del Valle defendió la simplificación del marco regulatorio europeo para liberar capital e incentivar la inversión a largo plazo, especialmente en proyectos sostenibles. También insistió en la necesidad» de reforzar la educación financiera y reactivar el ahorro complementario en pensiones mediante instrumentos como la adscripción automática o los productos paneuropeos». En materia climática, destacó la fortaleza del sistema español, basado en la cooperación entre aseguradoras privadas y el Consorcio de Compensación de Seguros, que permite una respuesta ágil ante fenómenos naturales. No obstante, advirtió de «las brechas de aseguramiento en vivienda y zonas rurales y de la importancia de promover la prevención y la concienciación social». En el plano tecnológico, la presidenta de Unespa señaló que la digitalización debe ser una herramienta para reforzar la resiliencia del sector, siempre que se gestione de forma ética y garantista. Recalcó que el seguro es, en esencia, una industria basada en el dato, y que su capacidad de innovación debe ir acompañada de responsabilidad y confianza.

Jaime Romano, profesor de EAE Business School, coincide en que la transformación digital y la sostenibilidad están redefiniendo el futuro del sector. Considera que la IA, la analítica de datos y la personalización de coberturas impulsan «un nuevo modelo de seguro inteligente, adaptable en tiempo real a las necesidades del cliente». Romano identifica además el talento, la colaboración con 'insurtech 'y la gestión ética de la información como pilares que garantizarán la competitividad y la confianza en la próxima década.