La banca enfila la recta decisiva en una sólida carrera de fondo

Su solvencia y nivel de digitalización ponen a las entidades españolas en buena posición en un giro tecnológico que exige rapidez y visión a largo plazo

El sector financiero abre todas las ventanillas de la digitalización

Aprovechar el valor del dato en tiempo real será decisivo para liderar la transformación
Adrián Espallargas

Europa vive una nueva fase económica en la que el sector financiero se sitúa en el centro de la transformación. Los tipos de interés, la presión regulatoria y la transición ecológica dibujan un entorno tan exigente como lleno de oportunidades. La banca encara una década ... decisiva en la que deberá redefinir su modelo operativo, integrar la sostenibilidad en su negocio y aprovechar la tecnología para fortalecer la confianza del cliente. España parte con ventaja gracias a su solvencia, su nivel de digitalización y la madurez del sistema, aunque los desafíos pendientes exigen rapidez y visión a largo plazo.

