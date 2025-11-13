La otra balanza fiscal: Madrid paga 52.000 millones en salarios que tributan en otras CC.AA.

Entre la extensa lista de magnitudes y métricas que la Generalitat de Cataluña, los analistas e institutos de análisis de corte más nacionalista y las instituciones que denuncian la existencia de un déficit fiscal catalán han enarbolado en los últimos años para acreditar el ... supuesto maltrato financiero a la comunidad y sostener la necesidad de un nuevo sistema que resuelva ese presunto problema de infrafinanciación hay una, y no irrelevante ni por magnitud ni por importancia, que no han tenido en consideración.

Se trata de la estadística oficial de la Agencia Tributaria que pone en relación los salarios que pagan las empresas radicadas en una comunidad autónoma y las nóminas que perciben los asalariados residentes en ese mismo territorio. Una especie de balanza fiscal de los rendimientos salariales, que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda actualiza todos los años y que sistemáticamente desde el año 2017 resulta favorable a Cataluña, que según el último dato disponible difundido ayer recibió en el año 2024 en forma de sueldos en torno a 2.400 millones de euros más de los que pagaron sus empresas.

Ese saldo favorable está lejos de ser inocuo en términos de financiación, ya que otorga a Cataluña una capacidad fiscal vía salarios cobrados superior a la que le correspondería por el potencial de pagar sueldos de su tejido empresarial, con rendimientos millonarios para las arcas autonómicas.

Este de hecho es el criterio que el acuerdo de investidura entre el PSC y ERC pretende para recibir los recursos del IVA, que a día de hoy se distribuyen en virtud de la intensidad del consumo que se registra en cada comunidad autónomas -una métrica que está resultando perjudicial para Cataluña- y que el acuerdo político pretende distribuir en el caso de las pequeñas y medianas empresas en función de las ventas que declaren las domiciliadas en cada territorio, lo que le resultaría mucho más beneficioso a Cataluña.

En España el gran pagador de nóminas es la Comunidad de Madrid. La foto que ofrece el informe 'Mercado de Trabajo y Pensiones en Fuentes Tributarias' correspondiente al ejercicio de 2024, difundido ayer por la Agencia Tributaria, revela que las empresas radicadas en la región capitalina abonaron ese año 162.671 millones de euros en sueldos, lo que supone cerca de una tercera parte del total de nóminas que se pagaron en España, siendo Cataluña la segunda comunidad que más nóminas pagó con 103.903 millones de euros.

Lo más llamativo es que, al contrario de lo que sucede en Cataluña, cerca de una tercera parte de los sueldos que pagaron las empresas con sede en la Comunidad de Madrid revirtieron en otros territorios. Hablamos, en concreto, de 51.748 millones de euros en nóminas que salieron de la región con destino a más de dos millones de contribuyentes residentes en otras comunidades autónomas y que, por tanto, tributaron por sus rendimientos salariales en otros territorios, alimentando las arcas de otras autonomías.

El 'efecto capitalidad'

Los datos difundidos a través de este informe ofrecen una nueva perspectiva sobre cuestiones como la supuesta falta de solidaridad interterritorial de la Comunidad de Madrid, por sus políticas de bajadas de impuestos; o el denominado 'efecto capitalidad', a partir del cual algunos analistas y dirigentes políticos entienden que la región capitalina obtiene unos importantes rendimientos fiscales extra por el mero hecho de ser la capital y acoger la mayor parte del aparato administrativo del Estado.

El informe de la Agencia Tributaria revela que, en efecto, la Comunidad de Madrid centraliza una cuarta parte de las nóminas que paga el sector público y que ello supone que cerca de 7.000 millones en retenciones se aplican a nóminas de residentes en la región frente a los algo menos de 4.000 millones de Cataluña, la segunda.

Ese ingreso que se podría denominar extra se ve, sin embargo, más que compensado por los cerca de 10.000 millones de euros en retenciones de nóminas que pierde por los salarios abonados por empresas ubicadas en la Comunidad de Madrid a asalariados que residen en otras autonomías.

Cobertura salarios en las Comunidades Autónomas por empresas residentes Cifras en porcentaje 147 Madrid Cantabria 111 98 Cataluña 96 Baleares 89 C. Valenciana 88 Galicia 85 Murcia 85 La Rioja 84 Aragón 80 Asturias 78 Canarias 77 Andalucía 77 Extremadura 71 Castilla y León 66 Castilla-LM Fuente: Agencia Tributaria. Mercado de Trabajo y Pensiones en Fuentes Tributarias / ABC

Ese flujo de salida de salarios y saldos fiscales asociados que sale a borbotones de las empresas con sede en la Comunidad de Madrid se reparte por todo el territorio, si bien en términos cuantitativos tiene como principal beneficiaria a Andalucía. Los datos oficiales de Hacienda revelan que hay más de 700.000 asalariados residentes en Andalucía que reciben su sueldo de empresas de otras regiones con una balanza salarial favorable de 17.000 millones de euros.

Las regiones fronterizas con la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, también obtienen un rendimiento económico y fiscal bien relevante de este otro efecto capital. En el caso de Castilla y León ese efecto paga la nómina de 250.000 castellano leoneses y deja en la comunidad nada menos que 7.000 millones de euros, con sus correspondiente impuestos por IRPF. En el caso de la región manchega hablamos de casi 300.000 asalariados y de un saldo favorable que roza los 7.000 millones.

De hecho, las dos Castillas aparecen como las que mayor dependencia tienen de las nóminas que sus asalariados reciben de empresas de otras autonomías.

En toda España, aparte de Madrid solo Cantabria paga más salarios de los que percibe, de modo que el resto de comunidades autónomas ingresa más rentas salariales de las que pagan sus empresas domésticas, si bien con distintos grados de dependencia del exterior.

Donde mejor se paga

Según los datos de Hacienda, la Comunidad de Madrid aparece también como la que paga los salarios más altos en todos los tramos de edad. El informe que se elabora con los datos que ofrecen contribuyentes y empresas en sus declaraciones fiscales concluye que el sueldo medio que se pagó el año pasado en la Comunidad de Madrid es de 31.911 euros, cuando la media nacional quedó situada en 2024 en los 24.962 euros. Si se tiene en cuenta el salario real que firmaron los asalariados, sin aplicar la ponderación a la baja que se deriva de aplicarlos a los doce meses del año como se hace a la hora de calcular el salario medio, esa retribución media superaría ya los 36.000 euros. Y si se hiciera el ejercicio de extrapolar esa retribución media real que se firma en el contrato a la eventualidad de haberla percibido en un ejercicio completo resultaría que el salario anual medio que se ofrece en la Comunidad de Madrid rondaría los 38.500 euros anuales.

La comparación a partir de esta última métrica resulta en que la retribución anual media que se ofrece en España está en poco más de 32.000 euros con Cataluña (34.771 euros), Asturias (32.096 euros) y Aragón, Baleares y Galicia (por encima de 30.000 euros) como destinos mejor retribuidos, y Extremadura (27.271 euros), Canarias (27.941 euros) y Murcia (28.351 euros), en el furgón de cola. El salario medio que se ofrece en España a los menores de 25 años a duras penas supera los 22.000 euros al año.