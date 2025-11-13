Suscribete a
La otra balanza fiscal: Madrid paga 52.000 millones en salarios que tributan en otras CC.AA.

Una de cada tres nóminas que se abonan desde la región retribuyen a residentes de otros territorios, mientras Cataluña obtiene rentas netas de 2.400 millones por esa misma vía

La verdad incómoda tras el concierto catalán: un historial de excesos crónicos con el gasto que compensar

Un grupo de personas esperan la salida de su tren en la Estación de Chamartín (Madrid)
Bruno Pérez

Entre la extensa lista de magnitudes y métricas que la Generalitat de Cataluña, los analistas e institutos de análisis de corte más nacionalista y las instituciones que denuncian la existencia de un déficit fiscal catalán han enarbolado en los últimos años para acreditar el ... supuesto maltrato financiero a la comunidad y sostener la necesidad de un nuevo sistema que resuelva ese presunto problema de infrafinanciación hay una, y no irrelevante ni por magnitud ni por importancia, que no han tenido en consideración.

