Suscribete a
ABC Premium

Las bajas crecen más en los trabajos temporales y de jornada parcial

La incapacidad caen en los fijos discontinuos al tener más periodos de inactividad a lo largo del año

La factura de las bajas se dispara un 12% por la cronificación de las de larga duración

Las bajas crecen más en los trabajos temporales y de jornada parcial
José María Camarero

José María Camarero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las probabilidades de que un trabajador con un contrato temporal y a tiempo parcial acumule una baja laboral de mayor duración se han multiplicado en los últimos cinco años con respecto a los plazos que se registran entre los indefinidos. La estabilidad en ... el puesto de trabajo también está abriendo una importante brecha en el campo de la incapacidad temporal, ya de por sí desbocada en términos generales, y aún más entre quienes tienen peores condiciones, según el estudio de Umivale Activa y el Ivie.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app