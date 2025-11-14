Las bajas crecen más en los trabajos temporales y de jornada parcial

Las probabilidades de que un trabajador con un contrato temporal y a tiempo parcial acumule una baja laboral de mayor duración se han multiplicado en los últimos cinco años con respecto a los plazos que se registran entre los indefinidos. La estabilidad en ... el puesto de trabajo también está abriendo una importante brecha en el campo de la incapacidad temporal, ya de por sí desbocada en términos generales, y aún más entre quienes tienen peores condiciones, según el estudio de Umivale Activa y el Ivie.

La probabilidad de que una baja se prolongue más de 12 meses «está asociada de modo significativo a factores relacionados con las características del empleo», indica ese análisis. «Existen diferencias en función del tipo de contrato, siendo la probabilidad más reducida para los indefinidos», destaca. De hecho, la duración media de una baja para un trabajador temporal a tiempo parcial alcanza los 38,9 días al año, esto es, un 29% más si se comparan con los datos de 2018, los primeros que ha tomado como referencia este análisis.

En esta tipología de puestos de trabajo es donde más ha crecido el tiempo en el que un empleado se encuentra ausente del trabajo por enfermedad común. Por detrás se sitúa el incremento experimentado entre los trabajadores eventuales pero a tiempo completo, con bajas que, de media, alcanzan los 40,4 días al año, y un avance del 14%.

En el lado opuesto se ubican los trabajadores con contratos indefinidos, aunque con un importante matiz. La duración media de las bajas de los fijos discontinuos ha caído un 26% en los cinco últimos años desde los 50 días hasta las 37 jornadas. La explicación se encuentra en la proliferación de este tipo de contrataciones desde la puesta en marcha de la reforma laboral, en vigor desde principios de 2022. El informe indica que «hay que tener en cuenta que el uso de los contratos indefinidos discontinuos es relativamente reciente y, por tanto, en su mayoría los propios contratos acumulan todavía duraciones reducidas. Además, esta tipología de puestos de trabajo combina periodos en inactividad, sin acudir a los puestos en los plazos en los que las empresas no los necesitan, con lo cual la incidencia de las bajas es mucho menor.

Los trabajadores fijos con contratos a tiempo completo son los que más días de baja acumulan cada año, aunque su crecimiento es el menor entre los registrados en el conjunto de trabajadores españoles desde 2018.

La radiografía de la incapacidad temporal dibuja una senda que acumula cada día más ausencias, de escasa o mucha duración –o pocos días o varios semestres– y con un coste cada vez mayor tanto para las empresas como para la Seguridad Social. La estimación del sector apunta a que este año se superarán los 33.000 millones de euros destinados a cubrir estas contingencias, que alcanzarán las nueve millones de bajas en 2025.

El informe señala que hay una relación positiva entre el absentismo con los trabajos a turnos, así como con el tamaño de la empresa y la preferencia del empleado a optar por menos horas de trabajo, incluso aunque se acepte un recorte proporcional en el salario. Es decir, los trabajos partidos en dos, en grandes corporaciones o con reducción de jornada son más proclives a acumular bajas laborales.

Casos repetitivos

Umivale también señala otra realidad que impacta en el funcionamiento de las empresas y el coste asociado a este contexto: las bajas repetitivas. El hecho de que un trabajador se ausente de su puesto, bajo prescripción médica, varias veces en un mismo año. Este fenómeno muestra una clara tendencia ascendente respecto a 2018, hasta alcanzar a la mitad de la población. El porcentaje de repetidores ha crecido un ritmo del 27% en cinco años.

Se trata de otro «importante desafío» económico y organizativo, a la espera de los resultados de la mesa de negociación que ha puesto en marcha el Ministerio de Seguridad Social junto a la patronal y los sindicatos donde se están abordando vías para mitigar este problema aunque aún no se ha llegado a ningún acuerdo global.