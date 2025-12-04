Suscribete a
Los autónomos piden anular la norma con la que el Gobierno deja en el aire sus cotizaciones para 2026

ATA denuncia que la Seguridad Social genera caos al omitir las cuantías de las bases en su orden ministerial

rafa gutiérrez
José María Camarero

José María Camarero

Los 3,4 millones de autónomos no saben aún cuáles serán las bases de cotización por las que se regirán sus cotizaciones en 2026, cuando restan menos de un mes para realizar sus cálculos. Y lo desconocen porque, más allá de la negociación de ... cuotas que sigue congelada con la Seguridad Social, el Ministerio dirigido por Elma Saiz ha obviado las cuantías mínimas y máximas que sirven como referencia a partir de enero en la orden que su departamento ha sacado a consulta pública.

