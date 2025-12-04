Los autónomos piden anular la norma con la que el Gobierno deja en el aire sus cotizaciones para 2026

Los 3,4 millones de autónomos no saben aún cuáles serán las bases de cotización por las que se regirán sus cotizaciones en 2026, cuando restan menos de un mes para realizar sus cálculos. Y lo desconocen porque, más allá de la negociación de ... cuotas que sigue congelada con la Seguridad Social, el Ministerio dirigido por Elma Saiz ha obviado las cuantías mínimas y máximas que sirven como referencia a partir de enero en la orden que su departamento ha sacado a consulta pública.

Por primera vez, esta norma interna del Ministerio, que habitualmente hace pública por estas fechas, ha dejado en blanco esas cifras, en una situación compleja para los trabajadores por cuenta propia, al contrario de lo que ha ocurrido con los asalariados, cuyas empresas sí conocen ya esas nuevas cotizaciones actualizadas. La indignación que ha provocado en el colectivo ha llevado a ATA a presentar unas alegaciones en las que se solicita la nulidad del trámite de audiencia pública por «vulneración del derecho a la participación efectiva y del principio de transparencia», según detalla el documento al que ha tenido acceso ABC.

La organización de autónomos, presidida por Lorenzo Amor, considera que la omisión de esas referencias de cotizaciones suponen un «elemento material esencial» del procedimiento que Seguridad Social ha puesto en marcha. Ese borrador obvia «los datos cuantitativos que deben constituir el núcleo» del artículo de la norma donde se trata la cotización del RETA para que los trabajadores por cuenta propia puedan estimar cuánto tendrán que pagar a partir de enero.

Las alegaciones de ATA apuntan que la ausencia de esa información «es la de mayor trascendencia económica y social» y les impide el derecho a la participación. Además, piden la apertura de un «nuevo y suficiente» plazo de audiencia e información pública que les permita formular alegaciones «de forma real y efectiva», con números reales sobre la mesa.

Desde Seguridad Social aclaran que la ausencia de esas cifras se explica por la situación que vive el RETA, a expensas de un acuerdo en el diálogo social que no llega entre empresarios y sindicatos con el Ministerio. Y alegan que se tiene que iniciar ya este proceso, aunque no incluya cifras concretas, porque debe pasar por el Consejo de Estado, a expensas de la negociación del régimen de cotizaciones, que sigue paralizada.

Subida mínima tras el alza inicial

A menos de un mes para que acabe el año, desde el 20 de octubre el Ministerio de Seguridad Social no se ha reunido con el colectivo para negociar un nuevo esquema de tramos y cuotas para el periodo 2026 a 2028; aquel fue el último encuentro después de que su departamento tuviera que dar marcha atrás al alza prevista del 35% por la fuerte presión de los partidos y presentara un nuevo plan que tampoco convenció.

La presión del colectivo forzó a Seguridad Social a apearse de su propuesta inicial de subir hasta un 35% las cotizaciones. Como alternativa, puso sobre la mesa un modelo que congelaba las aportaciones en 2026 para los que ganaran hasta 1.167 euros mensuales, los de los tramos de rendimientos más bajos. Para el resto de trabajadores, los que tienen ingresos netos superiores al salario mínimo, planteó alzas de entre el 1% y el 2,5%, que se corresponden con los que ganan entre 1.167 euros al mes y 6.000 euros.

La oferta estaba a años luz del primer planteamiento, con incrementos para los tres millones de autónomos, con independencia de sus ingresos y crecimientos de sus cuotas entre 200 y 2.474 euros al mes.