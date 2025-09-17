Las autonomías rechazan la propuesta de Óscar López para reducir la temporalidad en la función pública

De forma unánime, este miércoles, las autonomías rechazaron la propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública para la reducción de plazos en la interinidad. Todos los consejeros que expresaron su opinión, incluido el de Castilla-La Mancha, manifestaron su ... oposición al proyecto que lleva el sello de Óscar López y que algunas comunidades dicen que no se ha negociado lo suficiente. El País Vasco se fue de la reunión y Navarra y Asturias optaron por no intervenir.

Una de las peticiones que hacen es que la reforma del sistema se haga «acompañada de medidas que agilicen los procesos selectivos, ya que en la actualidad son muy lentos y difíciles de completar en dos años». Las regiones gobernadas por el PP avisaron también al ministro de que si sigue en su empeño de reducir la temporalidad en el empleo público en los términos que explicó en la reunión, y que no contaron con el apoyo de las autonomías, «la administración se encamina hacia un bloqueo».

En el transcurso de la reunión las autonomías 'populares' tendieron la mano al ministro para reformar Función Pública, pero desde el diálogo y en unos plazos razonables. Entre otras cuestiones, verbalizó la consejera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social de Baleares, Catalina Cabrer, se debe aprovechar esta reforma para incluir aplicaciones tecnológicas que permitan «reforzar la transparencia y luchar contra la corrupción mediante la trazabilidad digital, la publicación automática de datos y el uso de algoritmos capaces de detectar irregularidades».

Reunión accidentada

Aunque parte de la reunión convocada por el ministro Óscar López era para hablar de la digitalización de la Administración pública, la cita tuvo que retrasarse más de una hora y media precisamente por problemas con las nuevas tecnologías.

Desde hace unos meses el Gobierno convoca este tipo de conferencias sectoriales en formato híbrido, de cara a facilitar la asistencia de los consejeros autonómicos, que a menudo, por otros compromisos en sus territorios, tienen difícil viajar a Madrid.