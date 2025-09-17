Suscribete a
ABC Premium

Las autonomías rechazan la propuesta de Óscar López para reducir la temporalidad en la función pública

Advierten al ministro que si sigue empeñado en su idea se puede producir un «bloqueo en la administración»

Retrasan una hora y media una reunión para digitalizar la administración por «problemas técnicos»

López durante la reunión de este miércoles
López durante la reunión de este miércoles EP
Joan Guirado

Joan Guirado

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

De forma unánime, este miércoles, las autonomías rechazaron la propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública para la reducción de plazos en la interinidad. Todos los consejeros que expresaron su opinión, incluido el de Castilla-La Mancha, manifestaron su ... oposición al proyecto que lleva el sello de Óscar López y que algunas comunidades dicen que no se ha negociado lo suficiente. El País Vasco se fue de la reunión y Navarra y Asturias optaron por no intervenir.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app