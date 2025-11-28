Suscribete a
ABC Premium

Autonomías y municipios ven difícil poder abonar a sus funcionarios la subida salarial de 2025 antes de que acabe el año

El compromiso del Gobierno con los sindicatos de sustanciar el alza pendiente a lo largo de diciembre les endosa una factura imprevista de 3.000 millones y «destroza» su planificación de cierre de año

Las reformas de Sánchez endosa una factura de miles de millones de euros a las comunidades autónomas

Iberia Express lanza billetes desde 23 euros por el Black Friday: destinos, cómo comprarlos y condiciones

Sánchez contempla la firma del acuerdo social para subir el sueldo de los funcionarios
Sánchez contempla la firma del acuerdo social para subir el sueldo de los funcionarios ABC
Bruno Pérez

Bruno Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«El Gobierno de España se compromete a promover las normas necesarias para poder hacer efectivo en diciembre de 2025 el abono del incremento correspondiente a este año, de 2,5 puntos porcentuales sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024«. Este ... párrafo literal del primer punto del acuerdo de subida salarial para los empleados públicos en el periodo 2025-2028, rubricado ayer por el ministro de Función Pública, Óscar López, con los máximos representantes del sindicato CSIF y de la federación de servicios públicos de UGT, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como testigo de excepción, ha generado este jueves preocupación e indignación a partes iguales entre los gobiernos de las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app