Autonomías y municipios ven difícil poder abonar a sus funcionarios la subida salarial de 2025 antes de que acabe el año

«El Gobierno de España se compromete a promover las normas necesarias para poder hacer efectivo en diciembre de 2025 el abono del incremento correspondiente a este año, de 2,5 puntos porcentuales sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024«. Este ... párrafo literal del primer punto del acuerdo de subida salarial para los empleados públicos en el periodo 2025-2028, rubricado ayer por el ministro de Función Pública, Óscar López, con los máximos representantes del sindicato CSIF y de la federación de servicios públicos de UGT, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como testigo de excepción, ha generado este jueves preocupación e indignación a partes iguales entre los gobiernos de las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

El compromiso del Gobierno con los sindicatos para sustanciar de aquí a unos días la subida salarial pendiente de este año, que será del 2,5%, con carácter retroactivo y con efectos desde el 1 de enero, implica que en pleno cierre presupuestario las administraciones autonómicas tendrán que rescatar en torno a 2.300 millones de euros que no estaban previstos para hacer frente a este gasto, en tanto que para las entidades locales la factura rondará los 700 millones de euros.

Noticia Relacionada Cómo afecta la subida salarial a los funcionarios: de los profesores, a los jueces o administrativos Susana Alcelay Un empleado público de alto nivel cobrará una paga de 1.215 euros en diciembre y un administrativo, 700

El coste para el Estado se estima en unos 543 millones de euros, a partir de los créditos presupuestarios totales para gastos de personal previstos para este año, si bien las administraciones territoriales entienden que la situación no es comparable ya que ha sido el Gobierno central el que ha negociado los términos del acuerdo sin contar con autonomías ni municipios.

Yo invito, tú pagas

«Es una nueva muestra del 'yo invito, tú pagas' de Pedro Sánchez. El Gobierno ha vuelto a negociar a espaldas de las autonomías una subida salarial que pagamos nosotros», lamentaba este jueves el consejero de Hacienda de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, al tiempo que reclamaba que dadas las circunstancias y las alturas del año a las que estamos el Ejecutivo que ha firmado el acuerdo transfiriera a las administraciones territoriales los recursos necesarios para hacer frente a esta factura.

Murcia y Andalucía avanzan, no obstante, que harán lo posible por abonar a sus empleados públicos la subida correspondiente a 2025 antes de que acabe el año. Fuentes de otras comunidades autónomas consultadas ven muy difícil poder hacerlo e incluso ponen en duda que el Estado tenga la capacidad operativa para poder ejecutar ese pago antes de que acabe el año.

Subida salarial a empleados públicos 2.300 millones Factura millonaria para las comunidades autónomas Ésa sería el coste para los gobiernos autonómicos de asumir el alza del 2,5% para este año acordada por Gobierno y sindicatos

«La nómina de diciembre se suele cerrar entre esta semana y la que viene, y el acuerdo aún tiene que pasar por el Consejo de Ministros, y después por cada consejo de gobierno regional. Es casi imposible que se pueda pagar en diciembre», aseguran desde un gobierno autonómico. Lo mismo trasladan fuentes del ámbito municipal, que vaticinan que la inmensa mayoría de los ayuntamientos no dispondrá de tiempo material para poder formalizar esta subida antes de que finalice el año, sea por cuestiones operativas o por falta de disponibilidad de tesorería. Alguna de las administraciones consultadas admiten que acometer este sobrecoste «destroza» su planificación de cierre de año.

Los precedentes de las subidas complementarias reguladas en el último acuerdo salarial, en función del cumplimiento de objetivos de crecimiento o inflación, demuestran las dificultades de la administración para trasladar estos cambios a las nóminas de los empleados públicos.

La intención del Gobierno es trasladar lo más rápido posible el acuerdo a la legislación para poder abonar ese extra a los funcionarios en el curso de diciembre. SU voluntad es llevar el acuerdo al Consejo de Ministros el próximo martes y plantear en los próximos días un real decreto, probablemente también con la subida de pensiones, para conseguir el aval del Parlamento y poder ejecutar el acuerdo antes de 2026.

¿Qué pasa con los presupuestos de 2026?

Pero los problemas para las administraciones territoriales no se limitan al corto plazo. Hay una decena que tienen sus presupuestos aprobados o en vías de aprobación y que se encuentran ahora con que en puertas del mes de diciembre un acuerdo gubernamental les incrementa de forma sustancial la cuenta de gastos de personal que habían previsto. Otra dimensión del problema es la necesidad de ajustarse a una regla de gasto. La Airef ya había avanzado que una inmensa mayoría de autonomías iban a incumplir y con este gasto extra la brecha será incluso superior.