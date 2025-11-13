Ataque a la 'web' de Trabajo que evalúa los riesgos de las empleadas de hogar

La página 'web' del Ministerio de Trabajo que servía para ayudar a las familias que tengan contratadas empleadas de hogar de cara a evaluar los riesgos laborales que tienen, tal y como les obliga la ley a partir de mañana, se encuentra bloqueada al ... sufrir un ataque informático que está paralizando el portal Prevencion10.es

Trabajo ha confirmado que este portal está sufriendo una caída del servicio que inicialmente se identificó como una sobrecarga por el elevado flujo de personas usuarias y que, finalmente, hemos confirmado que se trata un ataque malicioso. Por ahora, el departamento dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, está «trabajando para restablecer» la 'web' «lo antes posible».

Este ataque informático es la puntilla a un portal que venía sufriendo altibajos durante las últimas jornadas, así como bloqueos por el gran número de consultas de los ciudadanos a pocas horas de que este viernes día 14 venza el plazo por el que los hogares deben cumplir con este nuevo requisito legal.

Las familias y pensionistas que tienen una empleada del hogar deben tener actualizada una evaluación de los riesgos laborales que corren las trabajadoras en los domicilios antes del viernes o estarán expuestas a multas que pueden llegar hasta los 49.000 euros. Es una nueva exigencia que llega en el nivel más bajo de afiliación de estas trabajadoras en 15 años, desde que se incorporaron al régimen general. Hoy hay 341.428 ocupadas, 72.000 menos que en 2019, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez comenzó a incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI), que acumulada ya alzas del 60%.

El decreto con las nuevas obligaciones de prevención se aprobó hace más de un año, pero sus exigencias no fueron exigibles hasta que entró en funcionamiento una plataforma gratuita que ha puesto en marcha el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que desde mayo pasado está a disposición de los empleadores. Durante estos meses estos han podido hacer esta evaluación de riesgos de los trabajadoras, más del 90% son mujeres, y generar un plan de prevención con la herramienta www.prevencion10.es. Si esta evaluación detecta riesgos, se deben adoptar medidas preventivas para eliminarlos o reducirlos, documentando las medidas por escrito, con fecha, y entregar una copia a la trabajadora, según exige ya la ley.