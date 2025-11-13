Suscribete a
Ataque a la 'web' de Trabajo que evalúa los riesgos de las empleadas de hogar

El portal Prevencion10.es ya había sufrido bloqueos por el elevado nivel de consultas que había recibido para cumplir con la nueva exigencia legal

Las familias serán multadas si no evalúan los riesgos de sus empleadas

José María Camarero

La página 'web' del Ministerio de Trabajo que servía para ayudar a las familias que tengan contratadas empleadas de hogar de cara a evaluar los riesgos laborales que tienen, tal y como les obliga la ley a partir de mañana, se encuentra bloqueada al ... sufrir un ataque informático que está paralizando el portal Prevencion10.es

