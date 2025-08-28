Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere una persona en la explosión de una empresa pirotécnica en Alicante

previsión de turespaña

Los asientos ofertados en vuelos internacionales a España superarán los 12 millones en septiembre

El dato supone un 3,6% más que hace un año, y destacan las subidas de Turquía (26,6%) y Estados Unidos (12,9%) y Alemania (-3,2%) contrae previsiones

Un informe del Gobierno admite que el fin de las 'golden visa' afectará al inmobiliario y al turismo de lujo

Varios aviones en el Aeropuerto de Berlín
Varios aviones en el Aeropuerto de Berlín EFE

Jaime Mejías

El Instituto de Turismo de España (Turespaña) ha publicado este jueves el número total de asientos previstos en vuelos internacionales hacia España para el mes de septiembre de 2025. Esta estadística es especialmente relevante a la hora de evaluar la cantidad de pasajeros ... internacionales que se espera que arriben a nuestros aeropuertos en dicho mes del año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app