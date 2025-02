El arreón fiscal del Gobierno en la recta final del año siembra el caos en el sistema tributario

El tsunami regulatorio propiciado por el Gobierno en la recta final del mes de diciembre, que ha traído consigo cuatro nuevos impuestos -los gravámenes a banca, eléctricas y grandes fortunas y el nuevo impuesto sobre los plásticos de un solo uso- y cambios significativos ... en las figuras más relevantes del sistema tributario, por la rebaja del IVA de los alimentos, la rebaja del IRPF y los cambios en el Impuesto de Sociedades, no sólo ha dejado sin vacaciones de Navidad a los asesores fiscales sino que amenaza con saturar los servicios de la Dirección General de Tributos y de la propia Agencia Tributaria en este arranque del año 2023.

Las vías de aguas aparecen por todos lados. La precipitación del Gobierno a la hora de poner en marcha sus cambios fiscales ha derivado en problemas, que incluso perjudican a la propia Hacienda Pública, como sucede con el error técnico en el Impuesto sobre las Grandes Fortunas que hará que muchas de estas esquiven hasta el 80% de la carga fiscal que el Gobierno aspiraba a hacerles pagar y que va a erosionar de forma muy significativa la recaudación que obtendrá esta figura.

IVA, nuevos gravámenes, plásticos...

Los despachos de asesoría fiscal admiten que han remitido decenas de consultas a Tributos para tener claro cómo aplicar los nuevos impuestos, a consecuencia de la deficiente redacción de muchos de ellos.

La rebaja del IVA de los alimentos no ha tenido en cuenta el régimen fiscal por el que tributan los pequeños tenderos de barrio, que al contrario que las grandes empresas de distribución van a tener que cargar contra sus costes el exceso de IVA pagado en 2022 para poder bajar los precios de venta. Miles de empresas importadoras aún no tienen claro cómo tienen que aplicar el nuevo impuesto sobre los plásticos de doble uso cuando sus proveedores no especifiquen si sus envases son o no reciclables y ya se sabe que los nuevos gravámenes a banca y eléctricas van a acarrear una oleada de litigios ante los Tribunales.