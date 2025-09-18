Suscribete a
Aqualia renueva por cuatro años la gestión de la depuradora de Abu Rawash en Egipto

Es la tercera mayor depuradora de África: trata 1,6 millones de metros cúbicos diarios y presta servicio a más de seis millones de personas

El acuerdo, que coincide con la visita de los Reyes de España al país

El CEO de Aqualia con el Rey Felipe VI
IMAGEN CEDIDA

ABC

El gobierno egipcio y Aqualia han renovado el contrato para la operación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Abu Rawash, situada en El Cairo (Egipto), por un periodo adicional de cuatro años, hasta septiembre de 2029.

La ... planta de Abu Rawash, la tercera mayor depuradora de África por capacidad, trata 1,6 millones de metros cúbicos diarios y presta servicio a más de seis millones de personas. El acuerdo consolida la presencia de Aqualia en Egipto y refuerza su compromiso con la mejora de los servicios de saneamiento en este país.

0
