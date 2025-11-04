Suscribete a
Apenas 400 euros anuales separan el SMI del sueldo más habitual en España

Las nóminas se igualan por abajo: la distancia entre ambas rentas ha pasado del 40% al 3%

La renta de los jóvenes cae un 3% desde la Gran Recesión y sube un 18% la de los jubilados

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz efe
Susana Alcelay

Madrid

Los bajos salarios se han instalado en el mercado de trabajo, lo que unido a la inestabilidad que llevan hoy asociados los contratos, incluidos los indefinidos, han hecho de la precariedad laboral una pieza estructural de la economía. «Cuanto más crece el salario mínimo (SMI), ... menos lo hacen los salarios del resto de trabajadores y más se consolida un fenómeno cada vez más evidente: el de la gran igualación hacia abajo del conjunto de los sueldos». Es una de las principales conclusiones del informe «Igualitarismo salarial y empobrecimiento económico» elaborado por el Instituto Juan de Mariana, en el que se reclaman medidas que estimulen la productividad.

