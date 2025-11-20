Suscribete a
responde a la multa de consumo

Antonio Carroza: «No obligamos a los inquilinos a contratar ninguno de nuestros servicios, lo hacen libremente»

Alquiler Seguro defiende la legalidad de sus prácticas frente a la posible sanción de 3,6 millones de euros que le quiere imponer el departamento de Pablo Bustinduy

Consumo propone multar con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por cobros irregulares a los inquilinos

Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro
Antonio Ramírez Cerezo

Alquiler Seguro enfrenta una posible sanción de 3,6 millones de euros que Consumo (Ministerio de Derechos Sociales) le quiere imponer por realizar una serie de prácticas que considera abusivas. El gestor de arrendamientos ya ha mandado su escrito de alegaciones contra la multa y ... espera al dictamen del departamento de Pablo Bustinduy, que llegará antes del próximo 12 de diciembre. El presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, se muestra convencido de que los servicios que ofrece su compañía son «totalmente legítimos» y niega que se le obligue al inquilino a contratarlos como denuncia Consumo y algunas asociaciones de consumidores. «Tenemos 100 personas que todos los días trabajan en las necesidades del inquilino», defiende sobre la actividad de su empresa.

