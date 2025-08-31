Suscribete a
ABC Premium

De los 60 a los 70 años: cuándo, cómo y por cuánta pensión me puedo jubilar

El 11% de los afiliados sigue trabajando más allá de lo que les obliga al ley mientras que otros colectivos protegidos pueden anticiparse

La nueva jubilación anticipada quedará limitada a un puñado de trabajos de riesgo

De los 60 a los 70 años: cuándo, cómo y por cuánta pensión me puedo jubilar
José María Camarero

José María Camarero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los españoles se jubilan cada vez más tarde, aunque en el pensamiento de muchos trabajadores comienza a resonar la posibilidad de retirarse del mercado laboral cuando se van acercando a edades como la de los 60 años. La realidad es que ... el momento en el que se produce ese retiro se encuentra ya por encima de los 65 años. De media. Pero como todas las estadísticas, ésta también tiene sus excepciones. Y cada vez son más. Porque el abanico de posibilidades para acceder a la jubilación se ha extendido tanto entre quienes quieren seguir trabajando voluntariamente como entre los que pueden hacerlo con anticipación al encontrarse incluidos en algunos de los colectivos que permite la ley.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app