Ángela de Miguel: «Si Cuerva gana, es complicado mantener la unidad empresarial»

Tras la convocatoria de las elecciones en Cepyme, aprobada este mismo martes para el próximo 20 de mayo, Ángela de Miguel (Valladolid, 1971) inicia el recorrido de una candidatura condicionada por las fricciones entre su presidente, Gerardo Cuerva, y el de la CEOE, Antonio ... Garamendi. Esta empresaria ve necesario su liderazgo para reforzar el papel de las patronales frente al Gobierno, porque se aprovecha de esa desunión para aplicar las medidas que quiere, como la reducción de jornada.

—Al final serán unas elecciones en Cepyme con voto delegado, tras las últimas decisiones polémicas. ¿Ha sido correcta esta rectificación?

—Una de las grandes demandas de las organizaciones empresariales es la seguridad jurídica, y eso lo debemos llevar a la máxima expresión. Cualquier cambio normativo es mejor hacerlo en momentos de consenso, con tranquilidad y no para resolver una situación determinada que pueda generar algún tipo de conflicto de interés.

—¿Qué le ha llevado a presentarse a la presidencia de Cepyme?

—A lo largo de toda mi vida he sido pyme. Estoy todo el día trabajando con ellas. Para alguien que realmente es pyme no hay cosa más ilusionante que poder aportar mi esfuerzo, dedicación y formación a este proyecto.

—¿Cree que no se han hecho bien las cosas hasta ahora por parte de Gerardo Cuerva en la confederación?

—Cepyme puede ser mucho más útil de lo que lo ha sido en los últimos años. Puede presentar muchísimas más propuestas regulatorias de políticas públicas o de mejora de la normativa tanto en España como en Europa. Y se puede hacer de forma más activa, como lo hace CEIM en Madrid, por ejemplo. Es compatible tener un discurso fuerte de defensa de las pymes con un trabajo de presentar soluciones.

—La veo muy crítica con la gestión de Cuerva en la confederación...

—Me pregunto si hemos hecho alguna propuesta concreta. Pero lo que sí tengo claro es que hemos aumentado el gasto en asesores externos. Habrá que ver para qué sirven y en qué están apoyando a la organización.

—Llega con el respaldo del presidente Garamendi, en un contexto de conflicto con Cuerva. ¿No le perjudica esta situación de confrontación en el seno de las patronales?

—El 99,8% de las empresas son pymes y es muy difícil separarlas, independientemente de que haya que tener un discurso diferenciado. Tengo claro en mi candidatura que debemos trabajar como un frente unido.

—¿Buscará los votos en los territorios, donde Cepyme es clave?

—Nos están trasladando muchísimos apoyos. Ya tenemos el de Castilla y León. Y acabo de estar en Valencia, porque quería que fuera mi primer viaje para visitar a las pymes que peor lo están pasando por la dana. Sorprendentemente, el presidente de Cepyme no ha tenido tiempo en estos cinco meses para ir a acompañarlas.

—Desde el Gobierno se pueden estar frotando las manos ante esta división entre los empresarios...

—Espero que no sea así. Espero ser la próxima presidenta de Cepyme y nos presentaremos como un frente unido ante cualquier intento por parte del Gobierno de debilitar a la empresa.

—Quiere decir que si no es usted la presidenta, y lo es Cuerva, ¿no ve posible mantener esa unidad patronal?

—Creo que va a ser más complicado porque se está hablando de posiciones diferentes. Espero que eso no suceda porque nada sería peor que una ruptura entre CEOE y Cepyme, ya que somos los mismos. Si gana Gerardo, dependerá también de su actitud. Yo espero que haya unidad y que se sienten en las mesas de negociación porque estamos dejando vacía la silla de las pymes. Eso sí que puede ser una debilidad y sí que lo puede aprovechar perfectamente la ministra de Trabajo para hacer normas contra las pymes.

—¿A qué mesas se refiere? ¿Dónde no ha estado presente Cepyme?

—En la del absentismo laboral, donde la pequeña empresa no ha estado representada. Eso es una muestra de debilidad. Y con la ley de las 37,5 horas, el trabajo duro y serio lo está haciendo CEOE y otras organizaciones territoriales con los grupos políticos. Ahí se echa de menos a Cepyme recordando el impacto tan negativo que tiene la reducción de jornada, aunque compartamos el discurso público. Al final es una medida electoralista.

—¿Prefiere modificar el proyecto de ley de jornada o darlo por zanjado?

—La propuesta es que no salga adelante. La Constitución dice que debe hacerse en la negociación colectiva con un marco general del Gobierno. Pero en este caso, con una reducción tan drástica, casi se dejaría sin efecto la mayor parte los convenios, con lo que realmente estaríamos incumpliendo la Constitución. Hay que adaptarse a cada sector y territorio. Y mejorando antes siempre la productividad.

—El Gobierno insiste en que la economía tira y las empresas pasan por un buen momento.

—Lo que ven las pymes es que esos datos macro no les llegan en su día a día: hablamos idiomas distintos. Se les han disparado los costes y es muy complicado encontrar trabajadores. El Gobierno no nos puede esquilmar más. Porque uno trabaja y se pregunta cuánto tiene que facturar para llegar a fin de mes. Los negocios se hacen para poder vivir. Y si no puedes vivir, al final tienes que cerrar tu empresa.

—Y ante esta situación, ¿qué propuestas tiene en mente como candidata?

—Rebajar la burocracia y aplicar lo de que por cada norma que sale, quitar dos; rebajar impuestos y cotizaciones a las pymes, porque no pueden soportar más; o impulsar políticas amistosas con el emprendimiento y la inversión, como ocurre en Madrid.