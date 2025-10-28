Suscribete a
Alquiler Seguro rechaza la multa de 3,6 millones de euros de Consumo y presentará alegaciones

El gestor de alquileres dice tener tres sentencias favorables a los servicios que denuncia el departamento de Pablo Bustinduy

Consumo propone multar con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por cobros irregulares a los inquilinos

Cartel de se alquila
Cartel de se alquila ABC
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

Alquiler Seguro sale al paso tras la propuesta de Consumo (Ministerio de Derechos Sociales) de multar con 3,6 millones de euros a la inmobiliaria dedicada al arrendamiento por cobros irregulares a los inquilinos, y asegura tener tres sentencias judiciales que avalan la «legitimidad» de ... sus servicios. La compañía señala que el último de los fallos favorables fue recibido ayer coincidiendo con la comunicación de la sanción que asciende a 3,6 millones de euros. La empresa «rechaza» la multa y asegura que presentará alegaciones contra la misma.

