Alquiler Seguro rechaza la multa de 3,6 millones de euros de Consumo y presentará alegaciones

Alquiler Seguro sale al paso tras la propuesta de Consumo (Ministerio de Derechos Sociales) de multar con 3,6 millones de euros a la inmobiliaria dedicada al arrendamiento por cobros irregulares a los inquilinos, y asegura tener tres sentencias judiciales que avalan la «legitimidad» de ... sus servicios. La compañía señala que el último de los fallos favorables fue recibido ayer coincidiendo con la comunicación de la sanción que asciende a 3,6 millones de euros. La empresa «rechaza» la multa y asegura que presentará alegaciones contra la misma.

Según la compañía, la voluntariedad en la suscripción de los servicios de Alquiler Seguro, y del Servicio de Atención al Inquilino (SAI), sancionadas por Consumo tras la denuncia de la organización de consumidores Facua «ha sido reconocida en hasta tres procedimientos judiciales por tres tribunales que han analizado su alcance y su aplicación». La empresa expone el caso de la sentencia (no la recibida ayer) del Juzgado de 1ª Instancia nº 104 de Madrid, que desestimó una demanda contra la empresa por el cobro de este servicio, «aclarando que no solo no es abusivo ni supone una imposición, sino que incluye todo un conjunto de prestaciones voluntarias que resultan de utilidad para los inquilinos durante toda la vigencia del contrato de alquiler», expone. Es por eso que el fallo establecía que «la empresa ofreció un contrato de servicio de atención al inquilino sin ningún tipo de imposición, pudiendo optar la parte actora por arrendar directamente la vivienda sin intermediación de la demandada».

Noticia Relacionada La congelación de alquileres que discute el Gobierno amenaza con otra fuga masiva de oferta de pisos Antonio Ramírez Cerezo El sector duda de la legalidad de la medida con la que Sumar presiona al PSOE para aprobar inmediatamente

Se trata de una demanda interpuesta por un inquilino que reclamaba la devolución del importe de contratación de este servicio, «alegando no solo que lo contrató de forma voluntaria, sino que se benefició de las prestaciones que incluye en repetidas ocasiones: las incidencias comunicadas por los arrendatarios fueron superiores a la media del resto de contratos de arrendamiento gestionados por la demanda, sin que pidieran la cancelación del contrato», explican desde Alquiler Seguro.

Alegaciones a la multa

Respecto a la multa de Consumo, Alquiler Seguro confirma que ha recibido la propuesta de sanción y que presentará alegaciones contra ella «durante el plazo correspondiente para defender la legalidad de sus servicios». «La empresa ratifica que cumple con la ley y rechaza las acusaciones de llevar a cabo prácticas abusivas en la gestión del alquiler. Todos los servicios que Alquiler Seguro ofrece a propietarios e inquilinos son transparentes, públicos y voluntarios, incluidos los gastos de gestión y formalización del contrato, que recaen exclusivamente en el arrendador, tal y como viene recogido en el contrato de prestación servicios», defienden desde la compañía.

Además de ello, Alquiler Seguro denuncia que el importe que el Ministerio de Consumo fija en la propuesta de sanción es «abusivo y desproporcionado». «La compañía rechaza la imposición de cualquier tipo de sanción y defenderá la legalidad de sus acciones en la fase de alegaciones», remarca la gestora de alquileres.