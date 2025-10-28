Suscribete a
Rueda de prensa del Consejo de Ministros: el Gobierno aprueba la ley de enjuiciamiento criminal

El alquiler flexible se dispara por las intervenciones al arrendamiento de larga estancia y duplicará el número de camas en 2028

Madrid concentra el 72% de las inversiones de esta modalidad y sumará un total de 25.000 plazas en tres años

Vivir como en un hotel: los fondos se lanzan a construir para alquiler temporal por su menor regulación

Flex living Node en Carabanchel
Flex living Node en Carabanchel Guillermo navarro
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

El alquiler flexible o 'flex living' se ha convertido en el activo más codiciado para los inversores del sector inmobiliario por la escasa regulación a la que enfrenta y la mucha demanda de techo que hay en las grandes capitales españolas por la falta de pisos en arrendamiento de larga estancia ... . El interés es colosal. Tanto es así, que se espera que para 2028 el número de camas ofertadas en esta modalidad se duplique hasta las 38.716, según la consultora JLL. Una expansión en la que Madrid se llevará el grueso de las inversiones.

