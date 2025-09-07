Suscribete a
Una lanza en favor de la obra pública en España

El sistema de contratación no solo cumple escrupulosamente con la normativa vigente, sino que además está alineado con las directrices europeas

Obra en la M-30 en Madrid ABC

Almudena Semur

La obra pública en España ha sido fundamental para nuestro crecimiento económico. Sin ella, no se habrían podido vehicular inversiones que han transformado nuestro país. Pensemos en carreteras, alta velocidad ferroviaria, puertos, depuradoras, hospitales...

Traigo el tema a colación a raíz de los presuntos casos ... de corrupción asociados a la obra pública, con el propósito de romper una lanza en favor de un sistema de contratación que, no solo cumple escrupulosamente con la normativa vigente, sino que además está alineado con las directrices europeas, lo que lo convierte en uno de los más avanzados en la materia. Establece exigentes mecanismos de transparencia, control y concurrencia con el objetivo primordial de garantizar los principios de igualdad, libre acceso, publicidad y objetividad, reduciendo así de forma significativa el margen de arbitrariedad o manipulación. Regula de manera detallada y rigurosa cada fase del procedimiento, desde la planificación hasta la ejecución del contrato, y cuenta con importantes herramientas antifraude y de protección del interés público.

