All Iron gana 31,9 millones en el primer semestre gracias al crecimiento de los ingresos

El valor de cartera alcanzó los 350 millones de euros al final del periodo

Un edificio de All Iron en Vitoria
Un edificio de All Iron en Vitoria ABC

La socimi All Iron, dedicada a alojamientos de corta y media estancia, obtuvo un beneficio neto de 31,9 millones de euros en el primer semestre de 2025, cinco veces más que en el mismo semestre del ejercicio anterior. «La compañía continúa demostrando ... un sólido crecimiento orgánico en su actividad, que se ve complementado con una fuerte revalorización de la cartera a medida que avanza en su desarrollo», ha indicado en nota de prensa.

