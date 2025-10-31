All Iron gana 31,9 millones en el primer semestre gracias al crecimiento de los ingresos

La socimi All Iron, dedicada a alojamientos de corta y media estancia, obtuvo un beneficio neto de 31,9 millones de euros en el primer semestre de 2025, cinco veces más que en el mismo semestre del ejercicio anterior. «La compañía continúa demostrando ... un sólido crecimiento orgánico en su actividad, que se ve complementado con una fuerte revalorización de la cartera a medida que avanza en su desarrollo», ha indicado en nota de prensa.

En términos de ingresos, estos aumentaron un 31%, hasta los 4,5 millones de euros, gracias a la mejora en la operativa de los inmuebles y al incremento de la demanda. El ebitda, por su parte, creció un 41%, hasta los 2,9 millones de euros, alcanzando un margen sobre ingresos del 64%, cuatro puntos más que en la primera mitad de 2024.

«El valor de cartera alcanzó los 350 millones de euros a final del semestre. De esta forma, la compañía refuerza su posición como la mayor cartera institucional cotizada de apartamentos de corta y media estancia, un negocio que está obteniendo fuertes crecimientos y rentabilidades superiores al mercado, al tiempo que se está beneficiando de un modelo de negocio defensivo que permite satisfacer las necesidades de un amplio abanico de clientes», recogen en el comunicado.

Los ingresos por rentas de alojamiento crecieron un 36% en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año 2024. Desde una perspectiva operativa, los ingresos generados en los inmuebles crecieron un 15% en términos orgánicos y el beneficio operativo mejoró un 15%. A nivel operativo, la ocupación media alcanzada por los apartamentos en cartera durante la primera mitad del 2025 fue del 86%, cuatro puntos más que en el mismo periodo de 2024. Los precios también registraron un fuerte repunte gracias al alza de la demanda, alcanzando un precio medio de 133 euros en los apartamentos, un 6% superior (en términos comparables) al registrado en el primer semestre del año pasado.

El nivel de endeudamiento de la compañía, que mide la proporción de deuda respecto al valor de la cartera, se situó en el 31% sobre deuda neta, con un coste medio del 3%.