Suscribete a
ABC Premium

Alivio en la empresa catalana tras el fracaso de la opa: «Necesitamos un banco que nos conozca»

Empresarios catalanes apuntan al temor al desarraigo y al vínculo histórico con la entidad como motivos de su rechaza frontal a la operación

Patronales y asociaciones catalanes envían una carta a Pedro Sánchez para que vete la fusión de BBVA y Sabadell

BBVA culpa al Sabadell de haber influido en el resultado al «confundir» a los accionistas con la segunda opa

Sede del Banco Sabadell en Barcelona
Sede del Banco Sabadell en Barcelona efe
Bruno Pérez

Bruno Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El abogado y ex diputado de la ya extinguida CiU en el Congreso, Jordi Casas, hoy presidente de la Asociación de Accionisas Minoritarios del Banco Sabadell, explica, cuando apenas han pasado unos días del fracaso de la opa hostil de BBVA ... sobre el banco vallesano, que para entender el resultado de esta operación hay que remontarse nada menos que a 1559. Ese año se fundó el Gremio de Fabricantes de Sabadell, que tres siglos después, en 1881, se plantearía la necesidad de disponer de un socio financiero que respaldara las ambiciones de crecimiento e internacionalización de sus socios. De esa necesidad nació el Banco Sabadell.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app