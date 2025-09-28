ESPECIAL ENERGÍA / CONTENIDO EXTERNO
La Alianza H2med consolida al corredor como el proyecto de hidrógeno más maduro de Europa
«H2med se va a convertir en la espina dorsal del sistema europeo del hidrógeno verde», afirmó el CEO de Enagás, Arturo Gonzalo, durante el encuentro de la Alianza celebrado en Berlín
La Alianza H2med, impulsada en diciembre de 2024 por los cinco promotores del Corredor H2med REN (Portugal), Enagás (España), NaTran y Teréga (Francia) y OGE (Alemania), junto a empresas líderes del sector energético y tecnológico, ha dado un nuevo paso en su consolidación como plataforma de referencia para el desarrollo del corredor de hidrógeno más maduro de la Unión Europea.
En un evento celebrado en Berlín, que contó con la participación de representantes de la Comisión Europea y de los gobiernos de Alemania, España, Francia y Portugal, la Alianza ha incorporado a 40 nuevos miembros de toda la cadena de valor del hidrógeno, con lo que alcanza un total de 49 entidades participantes. Entre los nuevos miembros, figuran compañías de primer nivel que refuerzan la dimensión industrial y tecnológica de la iniciativa.
El encuentro contó con la participación del secretario de Estado Parlamentario del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania, Stefan Rouenhoff; el director general de Política Energética y Minas de España, Manuel García Hernández; el director de Energía del Ministerio de Economía y Soberanía Industrial de Francia, Laurent Kueny; y el director general de Energía y Geología de Portugal, Paulo Carmona.
La directora general Adjunta de Energía de la Comisión Europea, Mechthild Wörsdörfer, que participó de manera telemática, destacó el respaldo de la Comisión al 'Southwestern Corridor', como una de las 'Energy Highways' prioritarias, presentadas por la presidenta Ursula von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión, el 10 de septiembre.
Muestra de este respaldo es la obtención de fondos europeos procedentes del Mecanismo Conectar Europa en su capítulo de Energía, para la financiación de los estudios de las infraestructuras clave del Corredor, CelZa (Portugal-España) y BarMar (España-Francia), así como a las redes nacionales de España, Portugal y Francia. H2med conectará las redes de hidrógeno desde la Península Ibérica hasta el noroeste de Europa, favoreciendo el desarrollo de un mercado paneuropeo líquido y competitivo de este vector energético. El proyecto tendrá capacidad para transportar al resto de Europa hasta 2 millones de toneladas de hidrógeno verde producido en España y Portugal.
Durante la jornada, los representantes institucionales subrayaron la importancia de la cooperación transfronteriza y la necesidad de coordinar los plazos para garantizar la viabilidad económica de los proyectos y el desarrollo de un mercado europeo del hidrógeno competitivo y sostenible. La Alianza H2med continuará impulsando la colaboración entre los distintos agentes de la cadena de valor del hidrógeno, promoviendo grupos de trabajo y nuevas sinergias para el desarrollo de relaciones comerciales estratégicas entre los participantes del mercado.
Un esfuerzo de colaboración
En palabras del CEO de Enagás, Arturo Gonzalo, «a través de H2med aspiramos a suministrar el 10% de todo el consumo de hidrógeno en Europa a principios de la próxima década, pero esto representa un enorme esfuerzo de colaboración entre cuatro gobiernos, el de España, Francia, Alemania y Portugal, la Comisión Europea y cinco grandes operadores de gas como Enagás en los países del corredor, pero necesitamos también la participación de los grandes productores y consumidores de hidrógeno verde».
El compromiso de la Alianza H2med está en línea con la agenda económica común del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y del Canciller de la República Federal de Alemania, Friedrich Merz, que, tras el Consejo de Ministros conjunto celebrado el viernes 29 de agosto de 2025, han reafirmado su compromiso con la puesta en marcha en tiempo y forma del corredor H2med.
