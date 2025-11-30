Suscribete a
El aliado integral de la sostenibilidad hotelera

En alianza con la tecnología, Eco-One centraliza todos los servicios y productos que un negocio necesita para reducir su impacto ambiental

El emprendimiento femenino aún no vuela solo en el ecosistema de startups

Carlos Fluixá es el cofundador y CEO de esta empresa valenciana que nació en 2020
Roberta Sebastiani

Durante un fin de semana de septiembre, la entrada del ME Madrid Reina Victoria dejó de parecer un hotel para convertirse en un mercadillo de barrio de alto nivel. Camas desde 100 euros, cubiertos a 50 céntimos y más de 10.000 piezas de ... mobiliario dispuestas en fila para que el público pudiera llevárselas a casa tras el cierre temporal del histórico edificio de Santa Ana. La escena fue tan viral como reveladora. Si esta vez los muebles encontraron segunda vida, cuántas veces han desaparecido antes por la puerta de atrás sin que nadie se pregunte a qué vertedero iban a parar.

