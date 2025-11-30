El aliado integral de la sostenibilidad hotelera

Durante un fin de semana de septiembre, la entrada del ME Madrid Reina Victoria dejó de parecer un hotel para convertirse en un mercadillo de barrio de alto nivel. Camas desde 100 euros, cubiertos a 50 céntimos y más de 10.000 piezas de ... mobiliario dispuestas en fila para que el público pudiera llevárselas a casa tras el cierre temporal del histórico edificio de Santa Ana. La escena fue tan viral como reveladora. Si esta vez los muebles encontraron segunda vida, cuántas veces han desaparecido antes por la puerta de atrás sin que nadie se pregunte a qué vertedero iban a parar.

El proyecto fue organizado por la startup valenciana Eco-One, cuya propuesta parte de una premisa que hasta ahora nadie había resuelto. Centralizar todo lo que un hotel necesita para reducir su impacto. Diagnósticos, formación, compra de productos sostenibles, proyectos de circularidad y soluciones tecnológicas se concentran en una sola plataforma. «Eco-One te ofrece y gestiona todas las opciones de producto y servicio que necesita el hotel para ser más sostenible a través de un único interlocutor», resume Carlos Fluixá, cofundador y CEO de la empresa.

La compañía nació en 2020, cuando el sector empezaba a reordenar prioridades tras la pandemia. «El Covid adelantó la sostenibilidad en el mundo hotelero. Existían leyes pero no se tomaban en serio», explica Fluixá. Hoy trabajan con más de 2.300 hoteles en España y Francia y acaban de sumar un impulso clave. La entrada del fondo portugués 3XP Global, con una inversión de 765.000 euros que permitirá consolidar ambos mercados y abrir Portugal.

La profesionalización del sector es uno de los vacíos donde Eco-One detecta más margen. Su programa de formación en sostenibilidad ha llegado ya a más de 7.000 empleados de cadenas como Palladium, H10 o Catalonia. «Es necesario que todo el equipo esté alineado en la estrategia de sostenibilidad, no solo la capa directiva», subraya Fluixá. La clave, dice, es que la formación sea práctica y adapte los criterios ESG al día a día de cada departamento.

Nuevo frente

La economía circular, por su parte, se ha convertido en un nuevo frente de eficiencia. El proyecto del ME Reina Victoria evitó la generación de más de 43 toneladas de residuos gracias a la recuperación y venta del mobiliario. Otro de los proyectos que está ganando tracción es el desarrollado junto a Gravity Wave. Allí el huésped participa activamente. Si renuncia a la limpieza diaria, el hotel financia la retirada de plástico del Mediterráneo. «Estamos viendo que un porcentaje elevado de los turistas que se alojan en hoteles cerca del mar, está realmente comprometido con la limpieza del entorno», explica el CEO. Esta iniciativa ha permitido retirar más de 13.000 kilos de plástico.

Con la entrada del fondo, la hoja de ruta es clara. Acelerar Francia, desplegar Portugal y reforzar estructura interna, procesos y tecnología. Y, mirando más lejos, consolidarse como la plataforma que acompañe a los hoteles europeos en toda su transición sostenible.