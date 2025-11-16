Suscribete a
Entrevista

Alfredo Estirado: «La fusión Indra-Escribano debe hacerse sí o sí, aporta valor al mercado, pero no quedarse solo ahí"

Gema Martínez, directora financiera de TRC, de la que Alfredo Estirado es socio fundador, explica que gracias a la implementación de la IA en la compañía se ha dado un salto cualitativo y cuantitativo enorme en solo cuatro años, lo que les ha permitido crecer sin destruir empleo

Indra aprobará su fusión con la empresa de su presidente, EM&E, antes de finalizar 2025

Gema Martínez, directora financiera de TRC, con el socio fundador de la compañía, Alfredo Estirado
Gema Martínez, directora financiera de TRC, con el socio fundador de la compañía, Alfredo Estirado BELÉN DÍAZ
María Jesús Pérez

Alfredo Estirado es socio fundador y CEO de TRC, y Gema Martínez, su directora financiera. TRC es una empresa familiar cien por cien española, muy focalizada hoy en desarrollar productos para el sector de la defensa y de la seguridad nacional, pero que sus ... primeros pasos se centraron en el área sanitaria. La empresa fue fundada en 1989 por Alfredo y su hermano Alberto, con otra hermana también como socia, Ana Isabel, para desarrollar software para hospitales. Desde entonces, entre medias, con muchos problemas, mucho esfuerzo, y financiando todo a pulmón, han ido creciendo de forma sostenida hasta que, en 2025, estiman cerrar con una cifra de ventas de alrededor de 120 millones de euros y cerca de 400 empleados, lo que demuestra que la Inteligencia Artificial -advierten ambos directivos- bien utilizada e implementada no destruye empleo.

