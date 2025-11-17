Suscribete a
Alemania emprende una cruzada contra su legendaria burocracia

Las empresas de la locomotora europea pierden hasta 146.000 millones de euros al año en una paralizante tela de araña normativa y de trámites lentos

El nuevo Gobierno alemán recortará uno de cada diez empleos en los ministerios

Las empresas exigen ambición y unas estrategias sostenidas que no se diluyan en el tiempo
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

«¿Cuántos funcionarios alemanes se necesitan para cambiar una bombilla?» – Ninguno. Primero hay que rellenar el formulario A38, esperar la aprobación del Ministerio de Energía, pedir cita para ir con el papel a la comisión de gastos y luego esperar a que acuda el electricista ... autorizado por el Estado». Los chistes alemanes sobre la burocracia son un clásico y su contenido suele responder a hechos reales. Pero no hacen ninguna gracia. Las empresas alemanas pierden hasta 146.000 millones de euros al año debido a la legendaria burocracia que cubre como una pegajosa tela de araña cualquier actividad económica en el país, por insignificante que esta sea.

