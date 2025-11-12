Suscribete a
Juicio al fiscal general
Día clave: declaran once agentes de la UCO y el propio García Ortiz
Pleno del Congreso
Junts, a Sánchez: «Sus incumplimientos han llevado a bloquear la legislatura»

Al «alcance del tacógrafo»: BonÀrea se hace fuerte en Aragón para conquistar el noreste español

El grupo alimentario catalán ya ha invertido 223 millones en su macro centro de Épila, en Zaragoza

Prevé cerrar 2025 con una facturación un 5% mayor que los 2.680 ingresados el pasado ejercicio

El gran consumo alerta de que sin medidas urgentes en cinco años no se podrá sustituir a la generación que se jubila

Vista aérea del complejo de BonÀrea en Épila (Zaragoza), ahora desarrollado en un 25% de su potencial
Vista aérea del complejo de BonÀrea en Épila (Zaragoza), ahora desarrollado en un 25% de su potencial abc
Àlex Gubern

Àlex Gubern

Épila (Zaragoza)

«El alcance del tacógrafo de los camiones de reparto nos marca los límites». Ramon Alsina, consejero delegado de la cadena alimentaria BonÀrea, explica con este ejemplo la elección de Épila (Zaragoza) como el lugar escogido para ubicar el que será, en pocos ... años, el centro de producción y logístico más importante de la compañía y desde el que ya están acometiendo una potente fase de crecimiento fuera de Cataluña, de donde son originarios.

