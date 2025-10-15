Suscribete a
ABC Premium

Alcampo, Freixenet, 'The Fini Company', Puerto de Indias y Cruz Roja, Premios UNO a los Líderes de la Logística 2025

El presidente de la patronal logística, Francisco Aranda asegura que «en un escenario global lleno de incertidumbres, la logística está sabiendo responder con innovación, responsabilidad y visión«

Foto de familia con los premiados
Foto de familia con los premiados ABC

ABC

Madrid

UNO, la organización empresarial de logística y transporte de España, ha celebrado hoy la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales Líderes de la Logística 2025 en el marco de la feria Logistics & Automation, que ha tenido lugar en IFEMA-Madrid. En esta ... edición, que ha reunido a más de 200 directivos del sector, se ha premiado en distintas categorías a Cruz Roja Española, Alcampo España, Grupo Freixenet, Puerto de Indias y 'The Fini Company'; junto a la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao; y a la periodista de The Objective, Rocío Regidor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app