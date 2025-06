Airbus calcula que duplicará su flota mundial hasta los 50.000 aviones para 2044

Airbus estima que para 2044 habrá unos 49.210 aviones comerciales -tanto de pasajeros como de carga- en servicio a nivel mundial, lo que supone casi duplicar los 24.730 que operaban a finales de 2024, según el Airbus Global Market Forecast 2025, hecho público este jueves.

Así, el fabricante europeo ha calculado en 34.420 el número de nuevos aviones que tendrán que ser entregados en los próximos 20 años, de los que alrededor del 44% (18.830) se destinarán a sustituir modelos de generaciones anteriores menos eficientes en consumo de combustible.

En concreto, la compañía prevé que tendrán que entrar en servicio 34.250 aviones de pasillo único y 9.170 de fuselaje ancho. Según la compañía, aunque existen incertidumbres a corto plazo, pero confía en un amplio crecimiento de la demanda de tráfico aéreo en los próximos años debido al incremento del PIB mundial (+2,5%) y de la población urbana en unos 1.200 millones, así como el incremento en unos 1.500 millones de la clase media a nivel mundial, grupo demográfico con más probabilidades de volar.

En este contexto, destaca el crecimiento que ya se viene registrando en algunas zonas del planeta. Por ejemplo, India es siendo el país con un crecimiento más rápido en el tráfico aéreo, alcanzado incrementos del 8,9% en el tráfico doméstico y del 5,8% hacia países de Oriente Medio. Le siguen Asia emergente a China (+8,5%) y Oriente Medio con Asia emergente (5,3%).

No obstante, en los mercados más maduros, el mayor crecimiento se da en las rutas entre el oeste de Europa y el Medio Oriente, Europa Central, los países de Asia emergente y entre Oriente Medio y Estados Unidos, con una tasa del 3,8%.

El aumento de la demanda aérea y de la flota traerá consigo la necesidad de incorporar nuevos pilotos, técnicos y tripulantes de cabina, creando nuevas carreras profesionales en todo el ecosistema de la aviación. Airbus considera que habrá «enormes oportunidades» en el mantenimiento de aeronaves y en operaciones eficientes como parte del impulso a la sostenibilidad del sector, pero también será necesario que la cadena de suministro esté bien gestionada «de principio a fin».

No obstante, estas estimaciones están basadas en que no sucedan cambios drásticos en la geopolítica mundial. Estas estimaciones ya incluyen el posible impacto de los aranceles actuales, lo que considera que tendrá un impacto «limitado» y no afecta a sus previsiones. Sin embargo, advierte de que un escenario de escalada arancelaria a niveles «punitivos» sí podría obligar a revisar las cifras actuales.