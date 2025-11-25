Air Nostrum lanza billetes desde 17 euros por el Black Friday: destinos de los vuelos, cómo comprarlos y condiciones

El Black Friday 2025 está a la vuelta de la esquina y eso ha hecho que muchas compañías comiencen a lanzar ya todo tipo de ofertas para sus clientes más fieles. Durante esta fecha clave, que tendrá lugar este viernes son muchas las ... empresas que eligen apostar por descuentos en sus productos para incentivar las compras y el consumo conforme se acerca la época navideña. Y no solo hablamos de moda o electrónica, sino también de experiencias de vida, como los viajes de tren o de avión.

Una de las últimas en hacerlo ha sido Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, que, al igual que su matriz, se ha sumado a esta iniciativa con nuevos descuentos en sus billetes. Con esta promoción en sus precios, que irán desde los 17 euros para destinos nacionales e internacionales, la compañía de viajes pretende ayudar a que muchos ciudadanos se animen a tomarse unas merecidas vacaciones.

Estas tarifas se aplican a vuelos entre el 8 de enero de 2025 y el 28 de febrero de 2025. Los descuentos aplicados permiten volar desde los 17 euros en vuelos para desplazarse por la Península, así como a algunas ciudades europeas.

Vuelos desde 17 euros para viajar en Air Nostrum por el Black Friday

Desde este pasado lunes 24 de noviembre, algunas de las rutas de Air Nostrum se encuentran en promoción por el Black Friday. Aunque la mayoría de descuentos los encontramos en los viajes nacionales, especialmente de Baleares a la Península, también podremos optar a algunas ofertas en viajes internacionales de cara a los próximos meses.

Los precios de estos vuelos parten desde los 17 euros por trayecto que cuesta el viaje entre Palma de Mallorca y Valencia. Por 29,70 euros podemos optar a otras rutas como Valencia - Mahón o Ibiza - Alicante, mientras que por 37 euros la ida podremos desplazarnos desde Mallorca hasta Almería.

También encontraremos descuento en rutas de viajes que unen Madrid con Castellón y La Rioja, que se podrán adquirir por 26 euros por trayecto. Además, se podrá volar por 37 euros de Valencia a Bilbao o Málaga, así como desde la ciudad vasca a Santiago de Compostela.

Los que prefieran apostar por trayectos internacionales para sus vacaciones podrán hacerlo también gracias a una promoción en la ruta de León y Oporto, que parte de un precio de 39 euros. Además, se puede ir de Madrid a Estrasburgo en las mismas fechas desde 75 euros por trayecto.

Destinos de Air Nostrum Palma - Valencia: desde 17,5 euros

Madrid - Castellón: desde 26 euros

Madrid - La Rioja: desde 26 euros

Valencia - Mahón: desde 29,7 euros

Ibiza - Alicante: desde 29,7 euros

Mallorca - Almería: desde 37 euros

Valencia - Bilbao: desde 37 euros

Valencia - Málaga: desde 37 euros

Bilbao - Santiago de Compostela: desde 37 euros

León - Oporto: desde 38 euros

Madrid - Estrasburgo: desde 75 euros

Requisitos y condiciones para los billetes del Black Friday de Air Nostrum

Los viajes de Air Nostrum podrán adquirirse desde estos próximos días y deberán ser vuelos entre el 8 de enero y el 28 de febrero de 2026.

Tendrán ventajas a la hora de comprar primero estos billetes los clientes de Iberia, que podrán hacerlo de forma preferencial hasta este martes 25 de noviembre por la noche. Para ello, tan solo tendrás que registrarte en la página web www.iberia.com, donde también tendrás acceso a otras tantas promociones exclusivas y descuentos a lo largo del año gracias a tu membresía.

Condiciones de las ofertas del Black Friday de Air Nostrum Los clientes de Iberia tendrán opción preferencial de compra hasta este martes 25 por la noche

El resto de los viajeros podrá acceder a estos precios a partir del miércoles 26

Los vuelos seleccionados tendrán que ser desde el 8 de enero de 2026 al 28 de febrero

La promoción termina el próximo martes 2 de diciembre

El resto de los viajeros podrá acceder a estos precios a partir del miércoles 26 de noviembre. La promoción termina en ambos casos el próximo martes 2 de diciembre.