Air Europa suspende sus vuelos comerciales a Venezuela ante la tensión con Estados Unidos

La compañía Air Europa ha informado que suspende de forma temporal sus vuelos comerciales hacia Venezuela, como respuesta directa a la creciente tensión política y de seguridad en el país caribeño y tras una advertencia oficial de Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos ... sobre el espacio aéreo en la región. Esta medida se adopta de manera preventiva hasta que la compañía evalúe las condiciones futuras para retomar sus servicios.

Varias aerolíneas internacionales ya han decidido suspender rutas hacia Venezuela en los últimos días

La FAA había alertado del «empeoramiento de la situación de seguridad y del aumento de la actividad militar» en la zona aérea venezolana, recordando a las compañías que operan en el espacio de información de vuelo de Maiquetía (Venezuela) que actúen «con precaución».

La suspensión afecta tanto a la programación de vuelos hacia Caracas como a los vuelos de retorno, y la aerolínea ha asegurado que comunicará a sus clientes afectados la forma de gestionar sus billetes, así como posibles cambios o devoluciones. En cuanto a la dimensión económica, la decisión podría influir en los flujos de tráfico aéreo entre España y Venezuela, y repercutir en el coste operativo de la compañía.

Air Europa ha destacado que la situación será revisada regularmente y que la reanudación de los recorridos se llevará a cabo una vez que las condiciones garantizadas de seguridad y operatividad lo permitan. La aerolínea insiste en que la medida responde exclusivamente a criterios de seguridad y no descarta retomar la ruta en función de las garantías que se establezcan en los próximos días.