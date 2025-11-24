Air Europa suspende sus vuelos comerciales a Venezuela ante la tensión con Estados Unidos

Varias aerolíneas internacionales ya han decidido suspender rutas hacia Venezuela en los últimos días
La FAA había alertado del «empeoramiento de la situación de seguridad y del aumento de la actividad militar» en la zona aérea venezolana, recordando a las compañías que operan en el espacio de información de vuelo de Maiquetía (Venezuela) que actúen «con precaución».
La suspensión afecta tanto a la programación de vuelos hacia Caracas como a los vuelos de retorno, y la aerolínea ha asegurado que comunicará a sus clientes afectados la forma de gestionar sus billetes, así como posibles cambios o devoluciones. En cuanto a la dimensión económica, la decisión podría influir en los flujos de tráfico aéreo entre España y Venezuela, y repercutir en el coste operativo de la compañía.
Air Europa ha destacado que la situación será revisada regularmente y que la reanudación de los recorridos se llevará a cabo una vez que las condiciones garantizadas de seguridad y operatividad lo permitan. La aerolínea insiste en que la medida responde exclusivamente a criterios de seguridad y no descarta retomar la ruta en función de las garantías que se establezcan en los próximos días.
