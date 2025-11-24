Suscribete a
Air Europa suspende sus vuelos comerciales a Venezuela ante la tensión con Estados Unidos

La FAA había avisado del «empeoramiento de la situación de seguridad y del aumento de la actividad militar» en la zona aérea venezolana

Trump anuncia una inminente conversación con Maduro en medio de la tensión entre EE.UU. y Venezuela

Un avión de la aerolínea Air Europa ep
Sergio D. Arcediano

La compañía Air Europa ha informado que suspende de forma temporal sus vuelos comerciales hacia Venezuela, como respuesta directa a la creciente tensión política y de seguridad en el país caribeño y tras una advertencia oficial de Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos ... sobre el espacio aéreo en la región. Esta medida se adopta de manera preventiva hasta que la compañía evalúe las condiciones futuras para retomar sus servicios.

