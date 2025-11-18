Suscribete a
ABC Premium

Air Europa nombra consejero delegado a Richard Clark, histórico directivo de la aerolínea

Relevará a Jesús Nuño de la Rosa, cesado ayer tras la devolución del rescate al Gobierno

Air Europa incorporará ya a un miembro de Turkish Airlines a su consejo de administración

Richard Clark
Richard Clark ABC
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Air Europa elige a Richard Clark para dar relevo a Jesús Nuño de la Rosa como consejero delegado. El hasta ahora director general de la aerolínea asumirá el liderazgo ejecutivo en una nueva etapa marcada por la entrada de Turkish Airlines como socio.

La ... familia Hidalgo apuesta así por un perfil de la casa. La idea hasta ayer era la de que el presidente Juan José Hidalgo, asumiera las funciones ejecutivas mientras se buscaba nuevo consejero delegado, como contó el propio Juan José Hidalgo a este periódico, pero la compañía ha decidido no esperar y ha elevado a su director general al rango de CEO. Clark lleva en Air Europa desde 1987, prácticamente desde su fundación. Según ha destacado la aérea en un comunicado, desde su incorporación ha liderado áreas estratégicas y «proyectos de gran relevancia, reforzando la posición del hub de Madrid Barajas como puente entre Europa y América y consolidando la aerolínea como referente en la conectividad internacional», ha explicado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app