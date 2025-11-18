Air Europa nombra consejero delegado a Richard Clark, histórico directivo de la aerolínea

Air Europa elige a Richard Clark para dar relevo a Jesús Nuño de la Rosa como consejero delegado. El hasta ahora director general de la aerolínea asumirá el liderazgo ejecutivo en una nueva etapa marcada por la entrada de Turkish Airlines como socio.

La ... familia Hidalgo apuesta así por un perfil de la casa. La idea hasta ayer era la de que el presidente Juan José Hidalgo, asumiera las funciones ejecutivas mientras se buscaba nuevo consejero delegado, como contó el propio Juan José Hidalgo a este periódico, pero la compañía ha decidido no esperar y ha elevado a su director general al rango de CEO. Clark lleva en Air Europa desde 1987, prácticamente desde su fundación. Según ha destacado la aérea en un comunicado, desde su incorporación ha liderado áreas estratégicas y «proyectos de gran relevancia, reforzando la posición del hub de Madrid Barajas como puente entre Europa y América y consolidando la aerolínea como referente en la conectividad internacional», ha explicado.

Noticia Relacionada Air Europa rentabiliza ya la entrada de Turkish con la compra de 40 aviones A350 a Airbus Antonio Ramírez Cerezo Se trata de un giro histórico en la aerolínea de la familia Hidalgo, que siempre ha estado ligada a Boeing Sumado a ello, la compañía justifica la elección de Clark «por el profundo conocimiento que Clark maneja del negocio» además de por su «visión estratégica y una reconocida capacidad de gestión y negociación, le han convertido en una figura destacada dentro de la industria». Clark ha sido una pieza clave durante toda la historia de Air Europa, y ha tenido también un papel relevante en esta última etapa, junto a Jesús Nuño de la Rosa, para hacer reflotar una compañía que parecía condenada a ser arrebatada por alguno de los grandes grupos de aerolíneas como IAG (propietario de Iberia), cuya fusión se torció por las duras exigencias de la Comisión Europea. «Asumir este cargo es, para mí, mucho más que una responsabilidad: es un honor y una oportunidad para seguir construyendo el futuro de Air Europa. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la propiedad de la aerolínea por la confianza que, una vez más, me ha brindado. Afronto este reto con la misma ilusión que el primer día, convencido de que, con el esfuerzo y talento de toda nuestra plantilla, lograremos que Air Europa siga creciendo y consolidándose como una aerolínea de referencia internacional», ha apuntado el nuevo CEO de Air Europa tras su nombramiento. El objetivo, ha añadido Clark, «es fortalecer el hub de Madrid como puente entre continentes y avanzar de la mano de nuestros socios estratégicos para ofrecer a nuestros clientes una experiencia única, sostenible y de calidad. Este es un proyecto compartido, y estoy seguro de que, unidos, alcanzaremos nuevas metas». Con todo, falta por saber la composición final del consejo de administración, tras la liberación también ayer de los asientos ocupados por la SEPI. Uno de ellos será para un miembro de Turkish Airlines, tras haber inyectado ya 300 millones de euros en la compañía.

