Air Europa lanza billetes con descuento al 20% por el Black Friday: destinos, cómo comprarlos y condiciones

Air Europa ha puesto en marcha su campaña de Black Friday con un descuento del 20% en todos los billetes de rutas directas que opera la compañía. La oferta, disponible solo durante una semana, permite reservar vuelos más baratos para viajar hasta el 11 de junio del próximo año ... , en un momento en el que muchos usuarios empiezan a organizar sus escapadas del primer semestre.

En los últimos años, la compañía ha convertido esta campaña en una herramienta habitual para estimular la demanda durante la temporada baja. Esta vez, la aerolínea ha optado por aplicar el mismo porcentaje de descuento a toda la operación directa, sin excepciones por zona ni por tipo de trayecto.

La promoción consiste en un 20% de descuento sobre la tarifa base de cualquier ruta directa operada por Air Europa. La rebaja puede aplicarse en todos los viajes que se realicen antes del 11 de junio de 2026, lo que deja margen para usarla tanto en desplazamientos rápidos de invierno como en puentes o viajes más largos en primavera.

Destinos ofertados por Air Europa para el Black Friday Mallorca (desde 19 €)

Granada (desde 19 €)

Barcelona (desde 25 €)

Oporto (desde 25 €)

Lisboa (desde 25 €)

París (desde 51 €)

Roma (desde 62 €)

Ámsterdam (desde 69 €)

Miami (desde 205 €)

Lima (desde 253 €)

Bogotá (desde 279 €)

Caracas (desde 287 €)

La Habana (desde 336 €)

Santo Domingo (desde 338 €)

Cómo y cuándo comprar los billetes

Los billetes pueden adquirirse entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre, aunque la campaña tiene una fase inicial restringida. Durante los días 26 y 27, las tarifas rebajadas solo están disponibles en la web oficial de Air Europa, en el Centro de Atención al Cliente y en las Oficinas de Ventas de la compañía.

A partir del 28 de noviembre, la promoción se abre al resto de canales de distribución, incluidas agencias de viajes y plataformas externas, lo que amplía el acceso a usuarios que no reservan habitualmente a través de la web.