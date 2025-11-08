Suscribete a
Air Europa tiene ya el OK extraoficial del Gobierno a la entrada de Turkish Airlines

Moncloa se reunió con los Hidalgo para descartar una posición de control de los turcos y evitar vetos de Competencia y Manuel de la Rocha aprobó el acuerdo a cambio de amortizar un año antes el crédito de 475 millones por el rescate de la aérea

Turkish aprovechará el filón de Barajas para lanzar una ofensiva en Latinoamérica y competir con Iberia

Un avión de la compañía Air Europa despegando
Un avión de la compañía Air Europa despegando ABC

María Jesús Pérez y Antonio Ramírez Cerezo

Objetivos cumplidos. Los de la familia Hidalgo y los del Gobierno –en la figura del jefe de la oficina económica de Pedro Sánchez, Manuel de la Rocha–. Los primeros, porque consiguen por fin un socio inversor para intentar devolver el 'esplendor' a una compañía ... que no terminaba de despegar tras su rescate aprobado en 2020; y, el segundo, porque con el capital que aportará el nuevo socio logra cancelar con un año de adelanto los 475 millones de euros que el Estado –a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASSE) que se nutrió de fondos europeos– le prestó a la aerolínea para evitar su derrumbe.

