Veolia absorbe bajo una única marca a Agbar y otras cien sociedades locales en España

«Ansia de apostar por España». Con esta contundencia se expresaba esta mañana en un encuentro con los medios Daniel Tugues, director para España de Veolia, la multinacional francesa de transformación ecológica con activos tan importantes en nuestro país como Agbar. La apuesta ... por España, además de un fuerte compromiso inversor, pasa por agrupar todas sus actividades de agua, residuos y energía bajo la marca única Veolia, una forma de proyectar la fortaleza del grupo y que supondrá la integración bajo un único paraguas formal de firmas como la citada Agbar o Hidraqua, Hidrogea, Aquara, Viaqua, Aquambiente, hasta un total de más de 100 marcas locales

Habrá, sin embargo, excepciones en el caso de las sociedades que por su propia naturaleza y por compromiso con los socios así se requiera. Es el caso de Aigües de Barcelona, la filial de Agbar que gestiona el ciclo integral del agua en el área metropolitana de Barcelona de la mano de la administración (AMB) y Criteria, el brazo inversor de La Caixa que, a su vez, es propietaria de un un 5% de Veolia.

6 meses para la unificación

La pretensión, como ha explicado Tugues, es la de en un plazo de seis meses unificar bajo una única rúbrica el conglomerado de inversiones que el grupo tiene en España, donde cuenta con 18.000 trabajadores y facturó 2.840 millones de euros en 2024 (45.000 en todo el mundo).

El «ansia» por España a la que aludía Tugues pasa por mantener el ritmo inversor en nuestro país. Si entre 2019 y 2024 el grupo aportó 800 millones para fortalecer su crecimiento, 2025 se cerrará con 300 millones invertidos (50 para adquisiciones y 250 para mejora industrial), mientras que para 2026 se reserva la misma cantidad. No ha querido fijar compromisos más allá el director del grupo para España pero sí ha dejado claro que las previsiones fijadas en su plan de crecimiento (incremento de ingresos del 40% en 2030) podrían verse superadas.

Para el próximo año, hay metas fijadas, como la de ganar el concurso para el suministro de ocho municipios de la Barcelona metropolitana, o seguir apostando para, de la mano de la Generalitat, avanzar en los proyectos de regeneración y aprovechamiento de los cauces del Llobregat y del Besòs para que el suministro esté garantizado al margen de si hay o no sequía.

Veolia presta servicios de agua potable a 13 millones de personas en España, trata casi 825.000 toneladas de residuos anualmente y produce 2.713.000 MWh de energía local. «Esta amplia presencia subraya el papel del grupo como socio estratégico en la gestión sostenible y eficiente de los recursos en España», apunta la compañía. «La nueva organización de Veolia en España encarna una dinámica colectiva: no se trata sólo de unir fuerzas, sino de multiplicar el impacto», añadía esta mañana Tugues.