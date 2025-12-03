Suscribete a
Veolia absorbe bajo una única marca a Agbar y otras cien sociedades locales en España

La multinacional francesa en España mantiene su compromiso con nuestro país y se compromete a mantener el ritmo inversor de 300 millones al año

Veolia y Enagás inauguran en el Puerto de Barcelona la primera red de recuperación de frío de una terminal de gas natural licuado

Daniel Tugues, director de Veolia en España
Àlex Gubern

Àlex Gubern

Barcelona

«Ansia de apostar por España». Con esta contundencia se expresaba esta mañana en un encuentro con los medios Daniel Tugues, director para España de Veolia, la multinacional francesa de transformación ecológica con activos tan importantes en nuestro país como Agbar. La apuesta ... por España, además de un fuerte compromiso inversor, pasa por agrupar todas sus actividades de agua, residuos y energía bajo la marca única Veolia, una forma de proyectar la fortaleza del grupo y que supondrá la integración bajo un único paraguas formal de firmas como la citada Agbar o Hidraqua, Hidrogea, Aquara, Viaqua, Aquambiente, hasta un total de más de 100 marcas locales

