Agricultura desoye a los ganaderos y no sacrificará los cerdos de las granjas dentro del perímetro del brote de peste porcina africana

El Ministerio de Agriculturano atenderá la demanda de las organizaciones ganaderas de matar todos los cerdos de las 39 granjas porcinas incluidas dentro del radio de 20 kilómetros de vigilancia decretados por el brote de peste porcina africana (PPA). El sacrificio de los animales, ... junto a la eliminación de todos los jabalíes de la zona, es una de las peticiones que se hacen desde el sector para minimizar riesgos y trasladar al exterior una imagen de contundencia contra el brote.

Según fuentes consultadas por este diario, las pérdidas económicas estimadas por el sacrificio de los animales, unos 40.000 en el conjunto de granjas, ronda los cinco millones de euros, una cantidad que Agricultura no quiere asumir. El ministro Luis Planas, apuntan fuentes presentes en el encuentro mantenido este mediodía en la sede de Agricultura, ha trasladado a las organizaciones que no es partidario de la medida cuando ahora, sobre el papel, no hay problema en trasladar los cerdos a mataderos y venderlos en el mercado nacional, y que los gorrinos aún en fase de engorde pueden completar su ciclo. Para organizaciones como COAG, se trata de un riesgo que no debería asumirse, más cuando existen dificultades en llevar esos animales a sacrificar.

En concreto, el responsable del sector porcino en COAG, Jaume Bernis, ha afirmado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que se sienten «decepcionados» tras las negativa del ministro. «La verdad es que nos vamos decepcionados, porque pedíamos que se pudieran llevar a matadero estos animales que están en esta primera zona y nos han dicho que no pueden habilitar la ayuda correspondiente para indemnizar a estas granjas, que colaborarían con el resto del sector porcino español para bajar esta presión», ha manifestado, y ha hecho hincapié en que sugieren esta medida porque creen que «vale más prevenir que curar».

La demanda de sacrificar toda la cabaña dentro del perímetro de 20 kilómetros de vigilancia ya se había trasladado el día anterior por el sector la misma jornada en que Mercolleida, lonja de referencia del sector, pactó una nueva rebaja de diez céntimos en el precio del cerdo, lo que se suma a los diez ya descontados la semana anterior.

El gran temor de los productores es que haya un atasco en los mataderos, con las cámaras ya llenas debido a la caída de la demanda. Desde el sector han elevado quejas de que hay mataderos que no están aceptando animales de las citadas zonas, pese a los resultados negativos en los análisis, algo por lo que también piden compensaciones.

Igualmente, el responsable estatal del sector porcino de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, Rossend Saltiveri, ha apostado por «vaciar toda la zona». «Se va a vaciar de jabalíes, pero también, para reducir el riesgo, es muy importante para nosotros vaciar las granjas que están allí, que son un 1% de la producción en Cataluña», ha apuntado, y ha enfatizado que, ante la negativa de los mataderos, es «muy importante buscar todas las medidas que sean posibles para vaciar».

Por otra parte, las asociaciones han coincidido en exigir el control de la población de jabalíes, algo que COAG considera que el Ministerio de Transición Ecológica no ha llevado a cabo. «Lo que por parte de Transición Ecológica no se ha hecho en fauna salvaje, lo denunciamos», ha subrayado Bernis. Al respecto, Planas ha anunciado que el próximo día 10 va a haber una reunión del Comité de Caza para poder incentivar el tema de la pérdida de cazadores en los últimos diez años.

En cuanto a las ayudas proporcionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Asaja ha informado que el ministro les ha trasladado que van «a mirar de qué manera se puede activar esta medida», igual que en Cataluña se ha activado una ayuda de 50 millones. Respecto a las subvenciones, el presidente de la organización en Cataluña, Pedro Roque, también ha manifestado que «Europa tiene que ponerse las pilas».

«Estamos hablando de un sector, que es el sector porcino, que no recibe ayudas PAC y que, por tanto, toda esa ayuda que sea necesaria dentro del margen de los 20 kilómetros, que es donde realmente nosotros vemos el problema, pues se tienen que poner sin ninguna duda», ha aseverado.