Muere Frank Gehry, arquitecto del Guggenheim de Bilbao, a los 96 años
Agricultura desoye a los ganaderos y no sacrificará los cerdos de las granjas dentro del perímetro del brote de peste porcina africana

Las organizaciones, que estiman en cinco millones el coste de la medida, pide también más contundencia para eliminar la sobrepoblación de jabalíes

Agricultura investiga si el brote de peste porcina de Barcelona salió de un laboratorio

Carne de cerdo en un expositor
Carne de cerdo en un expositor
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

El Ministerio de Agriculturano atenderá la demanda de las organizaciones ganaderas de matar todos los cerdos de las 39 granjas porcinas incluidas dentro del radio de 20 kilómetros de vigilancia decretados por el brote de peste porcina africana (PPA). El sacrificio de los animales, ... junto a la eliminación de todos los jabalíes de la zona, es una de las peticiones que se hacen desde el sector para minimizar riesgos y trasladar al exterior una imagen de contundencia contra el brote.

