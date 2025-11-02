Las agencias de viajes disparan ventas con los programas para mayores en plena crisis del Imserso: «Son el motor del turismo»

Los mayores de 55 años se han convertido en el perfil más codiciado para la industria del viaje. No solo dominan la pirámide poblacional, sino que son además los que disponen de mayor renta, y percibirán -o ya reciben- pensiones bastante más cuantiosas que las ... generaciones de jubilados anteriores. Es por eso que las agencias de viajes dedican ya programas especiales a su medida, que están creciendo a pasos agigantados. Un éxito que coincide con los años de crisis de los viajes del Imserso, que tradicionalmente eran los que absorbían la demanda de los viajeros senior.

Grandes grupos como Viajes El Corte Inglés, Ávoris, W2M (Iberostar) o Nautalia (Travel Live) son los que más apuestan por este nicho. Y los resultados durante los primeros años están siendo espectaculares. Olga Villacampa, directora comercial de Mundosenior (Ávoris) asegura que en el presente ejercicio la demanda ha crecido alrededor de un 20 % respecto al año anterior, y además con una clara tendencia al alza tanto en reservas anticipadas como en repetición de clientes. «Es un viajero que no concibe renunciar a sus vacaciones y que, además, busca experiencias más completas y confortables. Este perfil valora la seguridad, la asistencia y la calidad del servicio», señala Villacampa.

Indagando en el perfil, la directora comercial de Mundosenior explica que el viajero sénior actual «es más activo, más digital y más exigente que hace una década». Abunda en que tiene una gran experiencia acumulada como consumidor y un poder adquisitivo estable, «lo que le permite priorizar la calidad sobre el precio». «Antes el objetivo era descansar; ahora lo es vivir experiencias culturales, gastronómicas y sociales que le permitan aprender y disfrutar a su ritmo», subraya.

Las claves Perfil más codiciado Los mayores de 55 años se han convertido en el objetivo de las agencias de viajes por sus ingresos estables y su disponibilidad de tiempo que les permite viajar más veces al año. A doble dígito Las agencias de viajes que han lanzado programas específicos para mayores aseguran tener crecimientos a doble dígito por el 'boom'. Estas ofrecen a los mayores viajes hechos a su medida también a nivel de seguridad y servicios. 9 millones de pensionistas A favor de las agencias juega los nueve millones de pensionistas que hay en España y que la oferta pública del Imserso apenas alcanza las 900.000 plazas, lo que deja mucho margen para ganar clientes.

¿En qué se diferencian estos programas de la oferta de paquetes convencionales? La portavoz de la filial del mayor grupo español de agencias de viajes indica que se trata de productos más completos que incluyen acompañamiento, guías locales, comidas incluidas, asistencia médica o seguros integrados. A eso se le añaden horarios especialmente cómodos, asistencia permanente, alojamientos seleccionados por su accesibilidad, seguros reforzados y un acompañamiento humano durante todo el viaje. «Mientras otras marcas del grupo como Travelplan o Catai se centran en viajes familiares o grandes experiencias internacionales, nosotros priorizamos el bienestar, la tranquilidad y la socialización de los clientes sénior», especifica.

«El motor del turismo»

Inmaculada Fernández, directora general de Azulmarino (W2M) se refiere al viajero sénior como el motor del turismo. «Tiene tiempo, pero no quiere perderlo», resume. En el caso de Azulmarino, este segmento ha crecido dos dígitos en el último año, aunque no especifica cifra exacta. «Viajan más, repiten con frecuencia y eligen con criterio. Es un público que ha dejado de ser estacional para convertirse en un motor constante dentro del negocio turístico», remarca. Sobre sus preferencias, Fernández dice que están más interesados en la calidad del alojamiento, la buena gastronomía, los destinos culturales «y la posibilidad de disfrutar con tranquilidad, sin masificaciones».

Otra que pone toda la carne en el asador con los viajeros sénior es Viajes el Corte Inglés con una programación dirigida a los mayores de 60 años. Su oferta busca ofrecer «precios competitivos» para este segmento de población con circuitos culturales nacionales e internacionales, estancias en costa, viajes a las islas, cruceros marítimos y fluviales o escapadas navideñas.

Son campañas que las agencias de viajes se han animado a lanzar coincidiendo con la temporada baja y el inicio del programa de viajes del Imserso (Ministerio de Derechos Sociales) cuya oferta ha sufrido un grave deterioro en los últimos años con recorte de plazas y una programación desactualizada. Inmaculada Fernández de Azulmarino reconoce que la brecha creada entre las 900.000 plazas que ofrecen los viajes públicos y los nueve millones de pensionistas que hay en España, añadido a la falta de una actualización profunda, en destinos y calidad «ha favorecido el crecimiento de los viajes sénior fuera del Imserso». «Hay un público amplio que busca otro tipo de propuestas: hoteles de más categoría, circuitos culturales, escapadas internacionales o estancias más cómodas en costas e islas», dice.

Con todo, Fernández insiste en que ambos programas no compiten, sino que se complementan. «El Imserso cumple una función social; la oferta privada responde a un perfil distinto, más exigente y con otras expectativas», asevera la portavoz de Azulmarino (cuyo grupo W2M gestiona en UTE con otras compañías uno de los lotes del programa público). Una lectura que comparte Villacampa de Mundosenior. «Nuestra propuesta está dirigida a un público sénior que desea ampliar sus opciones y viajar en diferentes épocas del año o a destinos que no forman parte de ese programa», relata, aunque destaca la «función social muy valiosa» que representan los viajes públicos dependientes del ministerio de Pablo Bustinduy (Sumar), que gestiona en su mayoría Turismo Social, otra empresa del grupo Ávoris.

El deterioro llega al Congreso

Pero a pesar del éxito de la oferta privada, las agencias de viajes no han dejado de denunciar en los últimos años el deterioro del programa público, con cada vez menos plazas y una oferta de destinos y calidad desactualizada para la demanda de esta franja de edad, tal y como demuestra el avance de las ventas privadas para este nicho. El problema ha llegado ya incluso al Congreso de los Diputados, con la presentación de un proyecto no de ley (PNL) para tratar de relanzar estos viajes que además son muy importantes para el litoral español, que en invierno se queda sin sustento por la ausencia de turistas.