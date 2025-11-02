Suscribete a
ABC Premium

Las agencias de viajes disparan ventas con los programas para mayores en plena crisis del Imserso: «Son el motor del turismo»

La oferta privada dirigida a sénior de más de 55 años triunfa ante el decreciente número de plazas que ofrece Derechos Sociales

Ofensiva del PP para relanzar los viajes del Imserso a precios asequibles pero cubriendo los costes de las empresas

Escaparate de una agencia de viajes
Escaparate de una agencia de viajes EFE
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los mayores de 55 años se han convertido en el perfil más codiciado para la industria del viaje. No solo dominan la pirámide poblacional, sino que son además los que disponen de mayor renta, y percibirán -o ya reciben- pensiones bastante más cuantiosas que las ... generaciones de jubilados anteriores. Es por eso que las agencias de viajes dedican ya programas especiales a su medida, que están creciendo a pasos agigantados. Un éxito que coincide con los años de crisis de los viajes del Imserso, que tradicionalmente eran los que absorbían la demanda de los viajeros senior.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app