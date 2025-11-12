La Agencia Internacional de la Energía relaciona el apagón con la desconexión «errónea» de la generación y fallos normativos

A la espera de que Entso-e, el organismo que aglutina los intereses de los operadores de los sistemas eléctricos europeos (entre ellos la española Red Eléctrica), publique su informe definitivo sobre el apagón del 28 de abril de 2024, en el primer trimestre de ... 2025, se van acumulando análisis de distintos organismos que permiten aportar algo de luz sobre lo que realmente ocurrió ese día. No es poco importante, visto que el operador de la red en España y las eléctricas llevan meses enzarzadas en una pelea por las causas de ese incidente.

Hoy le ha tocado el turno a la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que en su informe anual le dedica un capítulo al apagón. Habría que empezar matizando, no obstante, que la referencia al apagón en ese documento es breve y por tanto difícilmente servirá para arrojar conclusiones, y que -más importante aún-, ofrece apenas una descripción de lo que sucedió durante ese día y no entra a valorar las oscilaciones de tensión que se dieron en las jornadas previas, como sí hizo el Ento-e. Para las eléctricas, como ya explicó ABC, resulta fundamental analizar el comportamiento inusual que tuvo el sistema el 16,22 y 24 de abril, ya que esto invalida la teoría de que la compañía que preside Beatriz Corredor no estaba avisada de que había peligro.

Dicho esto, la principal novedad de este análisis es que, entre todas las cosas que no funcionaron ese día, destaca la desconexión errónea de los generadores (léase, las eléctricas) y, para que esto no se repita, apunta a la necesidad de una regulación adecuada.

Como ya se ha avanzado, el texto es una breve cronología de ese incidente, empezando en los minutos previos al apagón, cuando «el sistema eléctrico se volvió inestable, con fluctuaciones inusuales en el voltaje y el flujo de energía», se lee.

A esto, sigue el documento, siguió un fuerte aumento de la tensión, «ya que los generadores que habían estado absorbiendo potencia reactiva fueron desconectados erróneamente por los sistemas de protección, aunque los niveles de tensión aún no habían superado los umbrales definidos por la normativa».

A medida que se desconectaban más centrales, sigue la AIE, la tensión aumentó aún más, «lo que provocó una cascada de apagones adicionales». «Cientos de megavatios (MW) de fuentes distribuidas más pequeñas se desconectaron inesperadamente, lo que dificultó aún más la respuesta de los operadores del sistema. En última instancia, el sistema ibérico quedó aislado del resto de Europa y los sistemas de seguridad automáticos no pudieron evitar un colapso total», se lee en el documento.

Es decir, que la AIE apunta a una desconexión errónea de los sistemas de protección, pues no se había superado el umbral de riesgo. Por eso, en el apartado de recomendaciones el organismo internacional pide «normas vinculantes que exijan a todos los generadores dar soporte al sistema durante las emergencias y desconectarse únicamente si se superan umbrales claramente definidos». Con todo, el documento sitúa las causas del incidente tanto en la generación (las empresas) y la regulación (el Gobierno): «El incidente demuestra que la seguridad del suministro eléctrico en los sistemas de energía modernos depende no solo de la generación, sino también de la calidad del funcionamiento de la red y del comportamiento de todos los activos conectados».

No solo eso, pues también pide una infraestructura de red robusta, incluyendo redes sólidas e interconexiones regionales; flexibilidad del sistema eléctrico, y en este punto se refiere a la respuesta a la demanda, el almacenamiento y el mantenimiento de la generación gestionable; soluciones técnicas, como condensadores síncronos o baterías equipadas con inversores formadores de red; y adaptar los marcos operativos a medida que los sistemas eléctricos se transforman, actualizando los códigos de red, los requisitos de reserva, los mecanismos de balance y las estructuras regulatorias para mantenerse al día con los nuevos desafíos y tecnologías.

Merece la pena destacar que el informe señala el almacenamiento y el refuerzo del sistema como recomendaciones, dado que en nuestro país ambos aspectos son objeto de un animado debate público. El almacenamiento, porque es la gran tarea pendiente de una economía que se electrifica a marchas forzadas de la mano de las renovables, y la seguridad del sistema, porque el Gobierno sigue enrocado en mantener un calendario de cierre nuclear -con primera parada en Almaraz-, lo que en opinión de la oposición -y de muchos agentes del sector- dejará al sistema sin una fuente de energía que aporta seguridad.