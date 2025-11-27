Cómo afecta la subida salarial a los funcionarios: de profesores a jueces o administrativos

Policías, profesores, administrativos, jueces, inspectores y técnicos de Hacienda... los 3,5 millones de empleados públicos, entre funcionarios de carrera, personal laboral y trabajadores de empresas públicas, recordarán el mes de diciembre de 2025 por las dos pagas extra que recibirán; la habitual en ... el último tramo del año y otra con los atrasos de la subida del 2,5% que tendrán en sus nóminas, en virtud del acuerdo plurianual 2025-2028 firmado in extremis entre el Gobierno y los sindicatos CSIF y UGT en la cuenta atrás para la convocatoria de una huelga general en el sector público.

El pacto dibuja una senda de subidas en cuatro años que llegará hasta el 11,4% al final del periodo. El alza para 2025 será del 2,5% y se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero pasado, con lo que los atrasos se cobrarán con las nóminas de diciembre. En enero de 2026, las retribuciones de estos trabajadores subirán otro 1,5%, por lo que sumando ambos incrementos, a principios del próximo año el alza salarial acumulada será del 4% fijo. El pacto recoge que el incremento del próximo año incluirá un 0,5% variable que se abonará si el IPC de 2026 supera el 1,5%. En ese caso, y fue la clave para que prospera el acuerdo, este medio punto se abonará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, en el primer trimestre de 2027. Ese medio punto variable, en caso de aplicarse, se detraerá de la subida de 2027, que quedará fijada para ese año en el 4,5% (un 5% si no se adelanta ese medio punto al ejercicio anterior). Y en 2028 se subirá el 2% que resta para acumular entre los cuatro ejercicios un incremento del 11%. Porcentaje que se deslizará hasta el citado 11,4% por el denominado 'efecto arrastre' de las revalorizaciones.

Impacto de la subida salarial de los funcionarios Porcentaje de subida Subida en euros Total ingresos Año A1 (nivel 26 y 5 trienios) 5.560 € más en cuatro años Ejemplo: Juez o inspector de Hacienda 2024 - - 48.606 2025 2,5 1.215,15 49.821,15 2026 2 996,42 50.817,57 2027 4,5 2.286,79 53.104,36 2028 2 1.062,09 54.166,45 A2 (nivel 22 y 5 trienios) 4.349 € más en cuatro años Ejemplo: Profesor de Secundaria o técnico de Hacienda 2024 - - 38.023 2025 2,5 950,58 38.973,58 2026 2 779,47 39.753,05 2027 4,5 1.788,89 41.541,93 2028 2 830,84 42.372,77 C1 (nivel 18 y 5 trienios) 3.202 € más en cuatro años Ejemplo: Policía Nacional de la escala básica 2024 - - 27.994 2025 2,5 699,85 28.693,85 2026 2 573,88 29.267,73 2027 4,5 1.317,05 30.584,77 2028 2 611,07 31.196,47 Fuente: CSIC / ABC Impacto de la subida salarial de los funcionarios Porcentaje de subida Subida en euros Año Total ingresos A1 (nivel 26 y 5 trienios) 5.560 € más en cuatro años Ejemplo: Juez o inspector de Hacienda 2024 - - 48.606 2025 2,5 1.215,15 49.821,15 2026 2 996,42 50.817,57 2027 4,5 2.286,79 53.104,36 2028 2 1.062,09 54.166,45 A2 (nivel 22 y 5 trienios) 4.349 € más en cuatro años Ejemplo: Profesor de Secundaria o técnico de Hacienda 2024 - - 38.023 2025 2,5 950,58 38.973,58 2026 2 779,47 39.753,05 2027 4,5 1.788,89 41.541,93 2028 2 830,84 42.372,77 C1 (nivel 18 y 5 trienios) 3.202 € más en cuatro años Ejemplo: Policía Nacional de la escala básica 2024 - - 27.994 2025 2,5 699,85 28.693,85 2026 2 579,88 29.267,73 2027 4,5 1.317,05 30.584,77 2028 2 611,07 31.196,47 Fuente: CSIC / ABC

Grupos y remuneración

Los incrementos se aplicarán por igual a todas las escalas de las Administración, aunque su impacto será distinto en función de las remuneraciones que se perciben por los trabajadores. Así, por ejemplo, un funcionario del grupo A1, que son los de mayor rango dentro de la administración pública, como directores generales, inspectores o jueces, con un nivel 26 y cinco trienios percibirán una paga el mes próximo de 1.215,17 euros, cantidad que se reducirá a 700 euros en el caso de un administrativo del grupo C1, con un nivel 18 y 5 trienios, según datos del sindicato que dirige Miguel Borra.

Si el foco se pone en los cuatro años que dura el acuerdo plurianual, en el primer caso el empleado público, que percibe 48.606 euros al año verá como sus ingresos se incrementa en 5.560 euros al año, hasta quedar situados en en 54.166 euros en enero del año 2028.

Para el caso del funcionario del nivel C1 el montante que percibirá es de 3.202 euros más en 2028, de forma que su sueldo pasará de los actuales 27.994 euros anuales a 31.196 euros.

Y para el caso de un funcionario encuadrado en el grupo A2, en el se integran, por ejemplo, un técnico de Hacienda, un gestor procesal, o un trabajador social, en este caso con un nivel 22 y cinco trienios, la paga extra que recibirá en diciembre con los atrasos desde enero será de 950 euros y su salario quedará situado en 2028 en 42.372 euros después de que su nómina pública se haya incrementado en 4.349 euros.

Objetivo, amarrar el pacto

El pacto que permitirá estas mejoras se alcanzó a contrarreloj, fueron varios los retrocesos en una negociación que en la última jornada se prolongó durante cinco horas, con muchas puntualizaciones y modificaciones en el momento de plasmar la literalidad del acuerdo sobre el papel. No ha sido nada fácil para los negociadores del Ministerio de Función Pública sellar la senda de mejoras salariales y de condiciones laborales; en apenas siete días el Gobierno pasó de ofrecer una subida del 10% en cuatro años, a elevarla en un punto. Aunque los sindicatos buscaban una hoja de ruta más ambiciosa también pesó el hecho de que con un cambio de gobierno los logros podrían ser distintos. Amarrar el acuerdo era el objetivo.

Pese a las cesiones del Ejecutivo, no logró atraer a CC.OO. al pacto, que este jueves se rubricó por las partes en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que intervino en el acto y aseguró que la nueva senda de remuneraciones está justificadas por la «dignidad salarial» de los trabajadores de la Administración. Este acuerdo insufla oxígeno al Ejecutivo en un momento en el que los casos de corrupción se multiplican y la incertidumbre política no permite una estabilidad parlamentaria.

Como ya informó ABC, los salarios no son los únicos protagonistas en el acuerdo plurianual. También se han incluido avances en el empleo que permitirán reforzar las plantillas con el objetivo de reforzar los servicios a los ciudadanos, deteriorados en organismos como el SEPE o la Seguridad Social, y donde lograr una cita se ha convertido en toda una aventura.

Eliminación de la tasa de reposición

El acuerdo incluye también numerosos compromisos de empleo, algunos de gran impacto en las plantillas como la eliminación progresiva de la denominada tasa de reposición, que limita la creación de puestos de trabajo a las bajas que se producen por jubilación. Su desaparición fue un compromiso que alcanzó el ex ministro Escrivá con los sindicatos que no llegó a materializarse. Otros avances a los que se compromete el Ejecutivo es a acortar a un año los procesos de selección de las oposiciones, que ahora llegan a extenderse hasta dos años, así como incentivar las carreras profesionales con pruebas específicas para promoción interna.

Los compromisos se extienden a la jornada de 35 horas, mejoras en la jubilación y reforzar la calidad sanitaria del mutualismo, de Muface, Mugeju e Isfas, tras la crisis asistencial vivida este año por la fuga de compañías.

Una comisión de seguimiento vigilará el cumplimiento del pacto. Miguel Borra dijo ante Pedro Sánchez y su ministro de Función Pública que lo pactado «no es un cheque en blanco» y que la central que dirige «se reserva las acciones necesarias» para garantizar que se cumple lo comprometido.