Cómo afecta la subida salarial a los funcionarios: de profesores a jueces o administrativos

Un empleado público de alto nivel cobrará una paga de 1.215 euros en diciembre y un administrativo, 700

La nómina de un juez o un inspector de Hacienda se habrá incrementado en 5.560 euros en cuatro años

El sueldo de los funcionarios subirá un 11,4% entre 2025 y 2028 tras el pacto entre el Gobierno y los sindicatos

Firma del acuerdo salarial y de empleo en presencia de Pedro Sánchez
Susana Alcelay

Susana Alcelay

Madrid

Policías, profesores, administrativos, jueces, inspectores y técnicos de Hacienda... los 3,5 millones de empleados públicos, entre funcionarios de carrera, personal laboral y trabajadores de empresas públicas, recordarán el mes de diciembre de 2025 por las dos pagas extra que recibirán; la habitual en ... el último tramo del año y otra con los atrasos de la subida del 2,5% que tendrán en sus nóminas, en virtud del acuerdo plurianual 2025-2028 firmado in extremis entre el Gobierno y los sindicatos CSIF y UGT en la cuenta atrás para la convocatoria de una huelga general en el sector público.

