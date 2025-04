Las aerolíneas, contra el Gobierno por cargarles 150 millones de euros de las nuevas fronteras biométricas

Las aerolíneas vuelven a cargar contra el Gobierno y la gestora de los aeropuertos españoles,Aena, con los que continúan los rifirrafes tras la batalla por los gastos del Covid-19. El Consejo de Ministros aprobó a principios de mes una inversión de 150 millones ... dedicada al nuevo sistema de identificación biométrico conocido como SES (Sistema de Entradas y Salidas). Un aparato que promete poner fin a las grandes colas en los filtros de pasaportes, que han puesto en jaque a los aeropuertos este año y que armaron un cruce de acusaciones entre compañías aéreas y Ministerio del Interior por el nivel de dotación policial presente en las infraestructuras. La inversión, sin embargo, será cargada por Aena al sector a través de las tarifas aeroportuarias.

Las aerolíneas siguen denunciando la falta de sensibilidad que el Gobierno ha tenido con las compañías durante toda la crisis santiaria. Para el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, «llueve sobre mojado». El máximo mandatario de la patronal que representa al 85% del tráfico aéreo en cielos españoles, lamenta que el Gobierno haya vuelto a endosar una inversión que creen que, además de seguir una directriz europea y no propia del Ejecutivo, no les corresponde como ya sucedió con los gastos derivados del Covid-19.

«Al igual que con los controles sanitarios, la gran mayoría de esas medidas no están hechas para garantizar la seguridad de los viajeros, sino de todos los españoles. El nuevo sistema se implanta para vigilar el control de fronteras y la seguridad de la ciudadanía y nosotros pensamos que es Interior y el Estado los que deben hacerse cargo», explica a este periódico Gándara, que señala que, aunque las tarifas aeroportuarias han descendido un 3,16% en 2022, «de no ser por el cargo de los gastos Covid-19 lo hubieran hecho un 11%». El grueso del nuevo recargo formará parte del próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que entrará en vigor en 2027, por lo que el sector no tendrá que hacer frente a los gastos a corto plazo, todavía en crisis tras dos años de actividad a medio gas por la pandemia.

Noticia Relacionada El negocio de las huelgas: las empresas de reclamación de indemnizaciones duplican ingresos Cristian Callau Solo entre el cinco y el diez por ciento de los pasajeros piden las indemnizaciones a las que tienen derecho: la cancelación de un vuelo es el principal motivo de demanda

En todo caso, las aerolíneas celebran la llegada del novedoso sistema, tras un año en duros aprietos, al ser el primero con normalidad de movimientos, después de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, que obliga a los ciudadanos británicos (nuestro mayor visitante) a pasar por los filtros de pasaportes al ser considerados como extracomunitarios. Tan solo entre marzo y junio, 15.000 pasajeros perdieron conexiones en Barajas por las largas colas, según denunciaron las propias compañías aéreas. El nuevo aparato biométrico se implantará de manera simultanea en todos los países que pertenecen al espacio Schengen, automatizando unos controles que hasta ahora solo se pueden realizar de manera manual o semiautomática. «Dará fluidez», estima Gándara, aunque cree que la introducción será compleja porque también depende de que los pasajeros se registren en el sistema.

Fuera de las ayudas

Lo más molesto para las aerolíneas es que el Gobierno siga tirando piedras a su recuperación, mientras se olvida de ellos en su plan de medidas anticrisis que sí ofrece ayudas al combustible a otros sectores del transporte. «El Gobierno no puede olvidarse de nosotros. Somos un sector estratégico y fundamental para el desarrollo del turismo, de la conectividad, de la carga y, por tanto, de la economía y el empleo. De los 7,5 millones de turistas que nos visitaron en junio, 6,4 millones llegaron en avión, 910.000 por carretera, 87.000 a través de los puertos y 28.000 en tren. España está viendo impulsada su recuperación económica gracias al turismo, el cual depende de la aviación. En este contexto, no se entiende el agravio comparativo que está sufriendo nuestro sector frente al resto de modos de transporte», lamentan desde la patronal de las aerolíneas.

Noticia Relacionada Europa abre la puerta a restringir los derechos de los pasajeros aéreos Rosalía Sánchez La presidencia del Consejo inicia una reforma que amplía la exención de responsabilidad y modifica las indemnizaciones por retrasos

Por lo que instan al Ejecutivo a tomar carta en el asunto. En concreto, piden que se eliminen la totalidad tanto de los costes derivados de las medidas de seguridad sanitaria frente al Covid-19, como el del Sistema de Entradas y Salidas. Por último, la articulación de subvenciones para la producción de combustibles sostenibles «para aliviar la carga de las compañías aéreas en su transición hacia el objetivo de emisiones netas cero», piden desde ALA.